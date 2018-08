Barcellona Siviglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Barcellona Siviglia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della Supercoppa di Spagna (oggi 12 agosto) a Tangeri

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Barcellona-Siviglia, LaPresse

Barcellona Siviglia, diretta dall’arbitro Carlos Del Cerro Grande, si gioca questa sera domenica 12 agosto alle ore 22.00; la partita è valida per la Supercoppa di Spagna, che per la prima volta nella sua storia si disputa in gara secca, dal momento che la Spagna era l’unica nazione fra le principali del calcio europeo ad assegnare la sua Supercoppa con partite di andata e ritorno. Da quest’anno si cambia e logicamente è anche la prima volta che il trofeo sarà assegnato in campo neutro, anzi addirittura all’estero. L’appuntamento con Barcellona Siviglia sarà infatti a Tangeri, città del Marocco, presso il locale Stadio di Ibn Battuta. Ricordiamo che il Siviglia partecipa alla Supercoppa di Spagna in qualità di finalista nella scorsa edizione della Coppa del Re, che era stata vinta dal Barcellona al pari della Liga. I catalani dunque vorranno proseguire nel loro dominio nei trofei nazionali, per gli andalusi sarà invece occasione per una possibile rivincita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Barcellona Siviglia sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale NOVE, una buona notizia per tutti gli appassionati di calcio spagnolo che potranno seguire la Supercoppa anche se sprovvisti di abbonamenti alle varie piattaforme a pagamento. Della partita di Tangeri sarà garantita anche una diretta streaming video, la quale sarà disponibile sulla piattaforma Dplay e sul sito it.eurosport.com.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA SIVIGLIA

Passiamo adesso a dare un rapido sguardo alle probabili formazioni in vista di Barcellona Siviglia. Ernesto Valverde dovrebbe schierare il suo Barcellona secondo il modulo 4-3-1-2: Ter Stegen in porta, davanti a lui difesa a quattro con Nelson Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba da destra a sinistra; Rakitic, Busquets e Rafinha nel terzetto di centrocampo, mentre il tridente sarà il migliore possibile con Coutinho alle spalle di Messi e Luis Suárez. Il Siviglia proverà a replicare con il 3-5-2 scelto dal suo allenatore Pablo Machín: fra i pali Sergio Rico; davanti a lui la retroguardia a tre con Pareja, Carriço e Escudero; nel folto controcampo a cinque ecco da destra a sinistra Jesús Navas, Roque Mesa, F.Vázquez, Borja Lasso e Arana, infine il tandem d’attacco composto da Nolito e Ben Yedder.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso uno sguardo a pronostici e quote per Barcellona Siviglia, va detto che i catalani campioni di Spagna in carica sono considerati nettamente favoriti per la conquista della Supercoppa di Spagna. Ad esempio, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai la vittoria del Barcellona è quotata a 1,55 (segno 1). Per il pareggio al termine dei tempi regolamentari e dunque il segno X si sale fino a quota 4,25, mentre una vittoria del Siviglia (indicata dal segno 2) pagherebbe 5,50 volte la posta in palio per chi scommetterà sul successo degli andalusi allo stadio di Tangeri.

© Riproduzione Riservata.