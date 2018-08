Bologna Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Padova: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Dall'Ara e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2019.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Bologna Padova (laPresse)

Bologna-Padova, diretta dall'arbitro Fabbri, domenica 12 agosto 2018 alle ore 21.00, sarà la sfida che di fatto chiuderà il programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Prima prova ufficiale per i felsinei che iniziano dunque il nuovo corso con Filippo Inzaghi in panchina, dopo la gestione tecnica di Roberto Donadoni. Il Padova, fresco di ritorno in Serie B, ha iniziato la sua avventura in Coppa Italia superando nel secondo turno il Monza, battuto 1-0 con una rete di Capelli in apertura di ripresa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

L'incontro non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, bolognafc.it e padovacalcio.it.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PADOVA

Allo stadio Dall'Ara di Bologna scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Bologna affronterà la sfida con il polacco Skorupski tra i pali e una difesa a tre composta dal cileno Gonzalez, lo svedese Helander e il francese De Maio. A centrocampo, il ceko Krejci sarà l'esterno laterale mancino, mentre Mattiello avrà il compito di presidiare la fascia destra. L'altro cileno Pulgar, lo svizzero Dzemaili e l'olandese Dijks giocheranno invece al centro della mediana. In attacco, spazio ad Orsolini al fianco dell'argentino Palacio. Risponderà il Padova con Merelli a difesa della porta e una difesa a tre con Trevisan, Capelli e Ravanelli schierati dal primo minuto. A centrocampo, spazio per vie centrali a Pulzetti, Della Rocca e Belingheri, mentre a Salviato sarà affidata la corsia laterale di destra e a Contessa la fascia sinistra. In attacco, ci sarà Bonazzoli a far coppia con Capello.

RISULTATI E CONTESTO

Il Bologna ha voltato pagina, affidandosi a Pippo Inzaghi che dopo l'esperienza al Milan torna ad allenarsi in Serie A, ma passando dai successi nelle serie inferiori con il Venezia, portato dalla C alla B e poi a disputare i play off per la Serie A. Dopo la sconfitta contro l'Huddersfield in amichevole, formazione inglese di Premier League, i felsinei si sono riscattati battendo 1-0 il Norimberga, lo scorso 4 agosto, con una rete di Palacio. I tifosi rossoblu sperano in un salto di qualità dopo diverse stagioni in cui per il Bologna l'obiettivo massimo è stata una tranquilla salvezza. Il Padova invece, dopo anni turbolenti e un fallimento, è tornato in Serie B dopo una cavalcata trionfale, l'anno scorso. Oltre al successo sul Monza, nel turno precedente di Coppa, il Padova ha affrontato amichevoli importanti, perdendo di misura contro un'altra formazione di Serie A, la Sampdoria. Ed ora i biancoscudati cercheranno l'impresa sul campo della formazione emiliana.

QUOTE E PRONOSTICO

Lo scontro tattico tra le due formazioni vedrà il Bologna di Pippo Inzaghi schierato con il 3-5-2, stesso modulo scelto da Bisoli per il suo Padova. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, la differenza di categoria e il fattore capo fanno pendere l'ago della bilancia del pronostico nettamente in favore del Bologna, con vittoria interna quotata 1.35 da Snai. Eurobet propone a 4.60 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 7.50 la quota per la vittoria esterna dei biancoscudati. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.80 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.95 l'under 2.5.

