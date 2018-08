Brescia Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Novara: info streaming video e tv della partita, in programma questa domenica al Rigamonti e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Brescia Novara (lapresse)

Brescia-Novara, diretta all'arbitro Piccinini, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Entrambe le formazioni hanno già iniziato la loro avventura in Coppa: il Novara ha vinto e convinto andando a vincere a domicilio, 3-1, contro il Perugia allenato da Alessandro Nesta. Ha sofferto molto di più il Brescia in casa contro la Pro Vercelli, spuntandola contro i piemontesi appena retrocessi solamente ai calci di rigore.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

L'incontro non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, bresciacalcio.it e novaracalcio.com.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA NOVARA

Allo stadio Rigamonti di Brescia scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Alfonso in porta e una linea difensiva a quattro con titolari, dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra, Rondanini, Gastaldello, Lancini e Sabellil. A centrocampo Ndoj sarà affiancato da Viviani e da Bisoli, mentre Tremolada si muoverà da trequartista, alle spalle della coppia composta da Donnarumma e da Torregrossa. Risponderà il Novara con il sammarinese Benedettini estremo difensore, Tartaglia impiegato in posizione di terzino destro e Visconti impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Chiosa e Bove giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio al brasiliano Ronaldo affiancato da Sciaudone e dall'argentino Schiavi, con il suo connazionale Peralta che sarà il trequartista alle spalle di Stoppa e Maniero, titolari nel tandem offensivo dei piemontesi.

RISULTATI E CONTESTO

Il secondo turno di Coppa Italia è stato dunque per entrambe le squadre l'esordio ufficiale nella nuova stagione: l'ambizioso Brescia di Suazo è apparso ancora non al meglio contro la Pro Vercelli, raggiunto al 94' dopo il vantaggio di Donnarumma, ma ai rigori del Rondinelle si sono comunque guadagnate il passaggio del turno. Dall'altra parte, il Novara sta accarezzando il sogno del ripescaggio in Serie B che sembra sempre più vicino e potrebbe essere già sancito dalla FIGC prima del giorno della partita. La squadra sembra sfruttare questo momento di positività ed euforia, ed i gol di Stoppa, Schiavi e Sciaudone hanno portato i piemontesi ad espugnare lo stadio Renato Curi, contro un Perugia favorito alla vigilia. Match che appare dunque incerto nel pronostico e che si giocherà in un Rigamonti che di fatto è ancora un cantiere per i profondi lavori di ristrutturazione, disagi che hanno portato la Pro Vercelli a protestare in maniera vibrante per la precedente partita, in cui i Bianchi hanno lamentato l'assenza delle docce per la formazione ospite.

QUOTE E PRONOSTICO

Le due formazioni si affronteranno tatticamente con moduli speculari: 4-3-1-2 per il Brescia allenato dall'honduregno Suazo, stessa scelta per il Novara guidato in panchina da William Viali. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, lombardi decisamente favoriti per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.85 da Snai. Eurobet propone a 3.30 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 4.30 la quota per la vittoria esterna dei piemontesi. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 2.10 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.65 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.