Cagliari Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Palermo: info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa italia 2018-2019. Si gioca oggi 12 agosto alla Sardegna Arena.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Cagliari Palermo (laPresse)

Cagliari-Palermo, diretta dall'arbitro Valeri domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Derby isolano con i rossoblu all'esordio ufficiale stagionale sotto la guida di Rolando Maran, col club sardo che proverà a voltare pagina dopo le sofferenze della passata stagione e la salvezza riacciuffata d'un soffio, soprattutto grazie ad una sorprendente vittoria a Firenze alla penultima giornata. Il Palermo dopo la delusione della finale play off per la Serie A persa col Frosinone e un'estate di ricorsi andati a vuoto, ha sofferto non poco nel secondo turno di Coppa per battere il L.R. Vicenza, piegato solamente ai calci di rigore.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, cagliaricalcio.com e palermocalcio.it.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PALERMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo alla Sardegna Arena di Cagliari. I sardi padroni di casa affronteranno la sfida con Cragno tra i pali, Faragò impiegato in posizione di terzino destro e il greco Lykogiannis impiegato in posizione di terzino sinistro, con Romagna e Ceppitelli centrali della retroguardia. A centrocampo spazio nel terzetto titolare per l'argentino Castro, per Barella per Cigarini, mentre il moldavo Ionita si muoverà da trequartista alle spalle del brasiliano Farias e del bomber Pavoletti, schierati dal primo minuto nel tandem offensivo. Risponderà il Palermo con Brignoli estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Salvi, Bellusci, il serbo Rajkovic e Mazzotta. A centrocampo al fianco del bosniaco Jajalo si muoveranno Fiordilino e il polacco Murawski, in attacco ci sarà Moreo al fianco del macedone Nestorovsku, con il suo connazionale Trajkowski che sarà invece il trequartista offensivo.

RISULTATI E CONTESTO

Dopo tre vittorie ottenute contro Olbia, Real Vicenza e Cremonese, il Cagliari è andato incontro mercoledì scorso alla prima sconfitta del suo precampionato, 0-1 contro i campioni in carica dell'Europa League dell'Atletico Madrid. Ha deciso un gol del diciannovenne Borja Garces Moreno a metà primo tempo, ma il Cagliari si è comunque dimostrato competitivo di fronte a un avversario internazionale, pur con la tegola dell'infortunio di Cossu a inizio gara. Il Palermo è invece approdato al terzo turno di Coppa solo grazie ai calci di rigore: contro il Vicenza i siciliani sono apparsi ancora lontani dalla forma migliore. Curiosamente, già l'anno scorso sardi e rosanero si sono incontrati in Coppa Italia, il 12 agosto 2017: la spuntò il Cagliari dal dischetto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, pur con un certo equilibrio sardi favoriti per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.95 da Snai. Eurobet offre a 3.25 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin propone a 3.90 la quota per la vittoria esterna dei sanniti. Le quote sui gol complessiviamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.95 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.75 l'under 2.5.

