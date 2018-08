Catania Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Catania Verona: info streaming video e tv della partita, prevista oggi domenica 12 agosto e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Catania Verona (LaPresse)

Catania-Verona, diretta dall'arbitro Pasqua domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.00, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Entrambe le formazioni hanno già iniziato la loro avventura in Coppa, superando il secondo turno: il Catania ha vinto brillantemente in casa del Foggia, un 3-1 allo stadio Zaccheria firmato dalle reti rossoazzurre di Rossetti (doppietta) e Lodi. Nessun problema per il Verona allo stadio Bentegodi contro la Juve Stabia, 4-1 con reti scaligere di Matos, Antonio Caracciolo, Pazzini e Di Carmine.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

L'incontro non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, calciocatania.it e hellasverona.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VERONA

Allo stadio Massimino di Catania scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Pisseri tra i pali e una difesa con il croato Lovric, Marchese e Blondett impiegati come titolari. Lo sloveno Barisic sarà l'esterno laterale di destra e Fornito l'esterno laterale di sinistra, mentre Biagianti, Lodi e Bucolo si muoveranno per vie centrali nella zona mediana. In attacco, confermato Rossetti dopo la doppietta realizzata al Foggia al fianco di Pozzebon. Risponderà l'Hellas Verona con Silvestri tra i pali, Almici schierato in posizione di terzino destro e Crescenzi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il francese Souprayen e Antonio Caracciolo saranno i due centrali della retroguardia. Lo scozzese Henderson sarà affiancato a centrocampo dal creano Lee Seung-Woo e dallo svedese Gustafson, mentre il brasiliano Matos e il tunisino Laribi saranno avanzati come trequartisti a supporto dell'unica punta di ruolo, Pazzini.

RISULTATI E CONTESTO

Prima ufficiale in casa per gli etnei, che potrebbero festeggiare il ripescaggio in Serie B che dovrebbe essere sancito nel fine settimana. Per il Catania la fine di un incubo durato tre anni dopo la retrocessione a tavolino in terza serie per illecito sportivo. Scontata la squalifica, il presidente Pulvirenti è tornato in sella ed ha formato il nuovo la coppia col direttore Lo Monaco, che per anni aveva reso il Catania squadra rivelazione in Serie A. I rossoazzurri sembrano avere il vento in poppa anche dal punto di vista tecnico, con la brillante vittoria di Foggia all'esordio in Coppa Italia che ha messo in luce una squadra già pronta. Deve riscattare invece la retrocessione dalla massima serie della passata stagione il Verona, che con Fabio Grosso vuole aprire un nuovo ciclo: la società scaligera l'anno scorso è scesa di categoria tra mille rimpianti e molte occasioni di classifica perdute.

QUOTE E PRONOSTICO

Le due formazioni si affronteranno tatticamente con il 3-5-2 scelto dall'allenatore del Catania, Andrea Sottil, e con il 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' schierato dal tecnico del Verona, Fabio Grosso. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, favori del pronostico in favore degli scaligeri nonostante il fattore campo avversa con vittoria esterna quotata 2.35 da Snai. Eurobet propone a 3.15 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 3.30 la quota per la vittoria esterna dei piemontesi. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.80 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.90 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.