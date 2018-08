Chievo Pescara/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Chievo Pescara: info streaming video e tv della partita, attesa oggi domenica 12 agosto al Bentegodi e valida per il terzo turno della Coppa Italia.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Chievo Pescara (LaPresse)

Chievo-Pescara, diretta dall'arbitro Mazzoleni domenica 12 agosto 2018 alle ore 18.00, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Gli scaligeri arrivano da un'estate difficile, con la retrocessione a tavolino sfiorata per il caso plusvalenze fittizie, poi scongiurata per un vizio di forma, anche se è arrivato un nuovo deferimento che potrebbe portare a una pesante penalizzazione per il prossimo campionato. Anche il Pescara ha voltato pagina dopo una salvezza raggiunta con fatica in Serie B, e nel precedente turno di Coppa si è guadagnato la qualificazione solo ai rigori, battendo all'Adriatico un coriaceo Pordenone dal dischetto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, chievoverona.it e pescaracalcio.it.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO PESCARA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Gli scaligeri padroni di casa affronteranno la sfida con Sorrentino a difesa della porta, Depaoli schierato in posizione di terzino destro, i serbi Tanasijevic e Tomovic a formare la coppia di difensori centrali e Cacciatore schierato in posizione di terzino sinistro. Nel terzetto di centrocampo partiranno dal primo minuto Rigoni, l'altro serbo Radovanovic, e il francese Leris, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per lo sloveno Birsa, per il polacco Stepinski e per Pucciarelli. Risponderà il Pescara con Fiorillo estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Zampano, il francese Gravillon, Scognamiglio e Balzano. L'albanese Memushaj a centrocampo sarà affiancato dall'equatoguineano Machin e dall'uruguaiano Brugman, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Cocco, Antonucci e Mancuso.

RISULTATI E CONTESTO

Le vicende societarie hanno finito probabilmente con l'influenzare il cammino del Chievo nel precampionato. Dopo il ko contro il Napoli, 0-2 a Trento, i gialloblu sono caduti pesantemente contro l'Hoffenheim: 0-5 contro una formazione che parteciperà sì alla prossima Champions League, ma che ha messo in luce le lacune che la formazione veneta dovrà correggere non solo in vista della Coppa Italia, ma anche di un esordio in campionato da urlo contro la Juventus 7 volte campione d'Italia in carica e con un Cristiano Ronaldo in più. Per il momento non brilla neppure il Pescara di Pillon, che ha faticato per eliminare il Pordenone tra le mura amiche: ai calci di rigore gli abruzzesi hanno avuto la meglio, ma ancora non si intravede la crescita richiesta dai tifosi dopo la sofferta salvezza strappata nella passata stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Faccia a faccia tra moduli speculari nel confronto tattico tra Chievo e Pescara: è il 4-3-3 lo schema prescelto sia per i veneti allenati da Lorenzo D'Anna, sia per gli abruzzesi guidati in panchina da Bepi Pillon. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, fattore campo e differenza di categoria fanno indicare ai bookmaker i veneti come favoriti per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.60 da Snai. Eurobet offre a 3.60 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin moltiplica per 6.00 quanto investito sulla vittoria esterna dei pescaresi. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.95 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.75 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.