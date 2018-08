Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus/ Video Villar Perosa, prima partita nell’amichevole di famiglia

Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus nell’amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Cristiano Ronaldo (LaPresse)

Cristiano Ronaldo oggi farà il suo debutto con la Juventus e lo farà respirando l’aria di casa per i bianconeri nello storico “feudo” di Villar Perosa, che pure quest’anno ospita la classica amichevole in famiglia Juventus A-Juventus B, dove da tradizione i nuovi acquisti si presentano al pubblico bianconero. Sarà così anche stavolta, ma la presenza di Cristiano Ronaldo renderà l’evento decisamente speciale: l’arrivo di CR7 in bianconero è stata la notizia principale nel calciomercato estivo a livello mondiale, perché Cristiano Ronaldo è praticamente un’industria con numeri da record in ogni campo, ad esempio sui social ma soprattutto - e naturalmente è questo che più conta - sul campo, dove il portoghese ha segnato 450 gol in 438 presenze con la maglia del Real Madrid, più di un gol a partita di media per la bellezza di nove stagioni e quattro Champions League nelle ultime cinque stagioni, il numero che più di tutti interessa a dirigenti e tifosi della Juventus, che non fanno mistero di puntare tutto sulla Coppa ‘dalle grandi orecchie’.

CRISTIANO RONALDO: DEBUTTO A VILLAR PEROSA

Villar Perosa è quello che resta di un calcio che non c’è più, con la preparazione che si svolgeva per intero nel paese d’origine della famiglia Agnelli; poi è rimasta solamente questa amichevole in famiglia, comunque appuntamento “obbligatorio” di ogni estate bianconera. Oggi pomeriggio dunque Cristiano Ronaldo farà un tuffo nel mondo Juventus: magari gli spiegheranno che l’Avvocato Gianni Agnelli è stato sindaco di Villar Perosa per ben 35 anni, di certo lo avviseranno della tradizionale e festosa invasione di campo da parte dei tifosi, che di solito si materializza dopo pochi minuti del secondo tempo. In questo senso, potrebbe essere un “problema” (sia pure molto piacevole) proprio la presenza di CR7, che porterà al massimo l’entusiasmo e la passione dei tifosi, che andranno alla caccia di ogni possibile ricordo di un pomeriggio che sarà da ricordare, ma che per Massimiliano Allegri sarà pure un’occasione di qualche prova in vista del vero debutto, quello in Serie A, il campionato che accoglierà Cristiano Ronaldo sabato prossimo allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, in occasione dell’anticipo della prima giornata che la Juventus giocherà contro il Chievo.

