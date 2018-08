Empoli Cittadella/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Empoli Cittadella: info streaming video e tv del match atteso oggi domenica 12 agosto al Castellani e valido per il terzo turno della Coppa Italia.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Empoli Cittadella (LaPresse)

Empoli-Cittadella, diretta all'arbitro Sacchi, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Appena tornata in Serie A, la formazione toscana fa il sui esordio ufficiale nella stagione dopo una serie di amichevoli di grande spessore internazionale, che hanno consentito anche di fare un'ottima figura. Nel secondo turno di Coppa Italia, pur senza stupire, il Cittadella ha superato 1-0 il Monopoli con un gol di Benedetti, mostrando però ancora qualche lacuna nello stato di forma generale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

L'incontro non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, empolicalcio.net e ascittadella.it.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CITTADELLA

Allo stadio Castellani di Empoli scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa toscani schierati con Terracciano tra i pali, Di Lorenzo sull'out difensivo di destra e Pasqual sull'out difensivo di sinistra, mentre l'albanese Veseli e Maietta formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio al danese Rasmussen, all'algerino Bennacer e all'ivoriano Hamed Traoré, mentre lo sloveno Zajc avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto dal bomber Caputo e dall'ex Palermo La Gumina. Risponderà il Cittadella con Paleari a difesa della porta, Frare schierato in posizione di terzino destro e Benedetti, match winner nella sfida del secondo turno di Coppa contro il Monopoli, schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Adorni e Camigliano saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Iori, Settembrini e Branca, mentre Schenetti si muoverà come trequartista, a sostegno del duo offensivo formato da Finotto e da Strizzolo.

RISULTATI E CONTESTO

La vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte, formazione della Bundesliga tedesca impegnata anche in Europa League, e quella ai rigori contro lo Sporting Lisbona negli ultimi test amichevoli, hanno regalato nuove importanti consapevolezze all'Empoli di Andreazzoli. Che dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B, tenendo un passo da record proprio dopo l'arrivo in panchina del tecnico ex Roma, vuole stupire anche nella massima serie, e partirà ufficialmente nella sua stagione contro un Cittadella arrivato a sua volta l'anno scorso alle porte della Serie A, perdendo la semifinale play off contro il Frosinone (anzi, uscendo dopo 2 pareggi per la peggior posizione in classifica). Contro il Monopoli i veneti non hanno brillato, ma si sono comunque confermati solidi guadagnando il passaggio del turno.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, toscani favoriti in maniera abbastanza netta per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.60 da Snai. Eurobet propone a 3.60 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 5.65 la quota per la vittoria esterna dei piemontesi. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.90 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.85 l'under 2.5.

