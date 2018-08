Entella Salernitana/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Entella Salernitana: info streaming video e tv della sfida, in programma al Comunale di Chiavari e valida per il terzo turno della Coppa Italia.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Entella Salernitana (LaPresse)

Virtus Entella-Salernitana, diretta dall'arbitro Pairetto, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Entrambe le formazioni hanno già iniziato la loro avventura in Coppa, superando il secondo turno: la Virtus Entella ha battuto con un rotondo 3-0 in casa il Siena grazie alle reti di Belli, Petrovic e Di Paola, mentre la Salernitana si è imposta addirittura in goleada contro una formazione di Serie D, il Rezzato, con doppietta di Bocalon e gol di Vuletich, Volpicelli, Odjer e Castiglia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, entella.it e ussalernitana1919.it.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SALERNITANA

Allo stadio Comunale di Chiavari scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa liguri in campo con Paroni a difesa della porta, l'australiano Cleur impiegato in posizione di terzino destro e Belli impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Pellizzer e Benedetti saranno i due centrali della retroguardia. Nel terzetto titolare di centrocampo spazio ad Eramo, Di Paola e Currarino, mentre Nizzetto sarà il trequartista, ispiratore nella manovra offensiva del tandem composto dal croato Petrovic e dal portoghese Dany Mota Carvalho. Risponderà la Salernitana con Micai in porta e una linea difensiva a tre schierata con Mantovani, Vitale e Schiavi titolari. A centrocampo l'argentino Casasola presidierà la corsia laterale di destra e Di Roberto la corsia laterale di sinistra, con Palumbo, Castiglia e il ghanese Odjer centrali sulla mediana. In attacco, al fianco di Bocalon ci sarà l'argentino Vuletich.

RISULTATI E CONTESTO

La Virtus Entella è ripartita bene nella nuova stagione ufficiale, facendo un sol boccone di un Siena che pure spera di poter sfruttare quel ripescaggio in Serie B che i liguri hanno conteso per tutta l'estate, ma che sembra precluso ai biancocelesti visto che la penalizzazione del Cesena è stata assegnata al prossimo campionato, nonostante il sodalizio romagnolo sia fallito. Per i biancocelesti c'è comunque la voglia di far bene nella prossima Serie C, il cui inizio è stato ufficialmente posticipato al prossimo 2 settembre. Dall'altra parte, la Salernitana ha avuto un facile approccio contro il Rezzato in Coppa, ma la formazione granata sembra non aver ancora definito la propria struttura della rosa: i tifosi chiedono un salto di qualità, la salvezza non è più un obiettivo sufficiente per una piazza molto calda e che vorrebbe vedere la Salernitana competitiva almeno per i play off, obiettivo mai raggiunto dai granata da quando la squadra è tornata ad esibirsi, tre anni fa, nel campionato di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Tatticamente, le due formazioni saranno schierate con il 3-5-2 della Salernitana di Colantuono ed il 4-3-1-2 della Virtus Entella di Boscaglia. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, i bookmaker vedono il match in equilibrio con leggera prevalenza a favore dei granata, con vittoria interna quotata 2.85 da Snai. Eurobet propone a 3.20 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 2.55 la quota per la vittoria esterna dei campani. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 2.10 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.65 l'under 2.5.

