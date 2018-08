Europei atletica Berlino 2018/ Streaming video e diretta tv, orario e programma (oggi 12 agosto)

Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: ultima giornata di gare e finali oggi domenica 12 agosto, dalla maratona alla 4x100 con Tortu

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Europei atletica (LaPresse)

A Berlino oggi è l’ultima giornata di gare per gli Europei di atletica 2018, naturalmente il principale appuntamento della stagione per la regina degli sport: all’Olympiastadion della capitale tedesca e anche sulle strade di Berlino per quanto riguarda la maratona ci attendono dunque le ultime emozioni in questa intensa domenica 12 agosto. Abbiamo accennato alla maratona, che sarà protagonista assoluta del mattino con le due gare maschile e femminile sulla mitica distanza di 42 chilometri e 195 metri, poi nella sessione serale all’interno dello stadio dovranno essere assegnati gli ultimi otto titoli, con riflettori puntati in particolare sulle staffette 4x100 e dunque su un nuovo impegno per Filippo Tortu.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo gli Europei di atletica di Berlino 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione, attraverso il sito della Federazione europea che è disponibile all’indirizzo http://www.european-athletics.org/. Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per la sessione mattutina (quindi oggi le due maratone) e poi Rai 2 per la sessione serale, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DI GARE, ORARIO E FINALI

Sarà una domenica molto fitto di eventi, a cominciare dal mattino quando vivremo la gara simbolicamente più famosa dell’atletica. Detto che non ci saranno batterie o qualificazioni di altre gare nello stadio, ecco che l’attenzione potrà giustamente essere tutta per la maratona: alle ore 9.05 via alla gara femminile, appuntamento poi alle ore 10.00 con la partenza della maratona maschile. Ci sarà poi una lunga pausa prima di vivere la ricchissima serata all’interno dell’Olympiastadion: si comincerà alle ore 19.10 con la finale del salto con l’asta maschile che vedrà in gara anche l’azzurro Claudio Michel Stecchi, mentre alle ore 19.30 prenderà il via la finale del lancio del martello femminile, senza italiane. Nessun italiano purtroppo anche nel salto triplo maschile che di recente tante soddisfazioni ci aveva dato: finale a partire dalle ore 19.55. Sarà poi una domenica sera ricchissima di finali del fondo, curiosamente tutte femminili: ecco dunque alle ore 20.00 il via ai 1500 metri, seguiti alle ore 20.15 dai 5000 metri e infine alle ore 20.55 dai 3000 siepi, unica delle tre gare nella quale ci sarà un’italiana, cioè Isabel Mattuzzi. Discorso a parte per le due staffette 4x100, che nel corso della serata vivranno sia le semifinali sia le finali: per le donne primo turno alle ore 19.20 e poi finale alle ore 21.20, gli uomini invece scenderanno in pista alle ore 19.40 e alle ore 21.35 per chiudere questi Europei. In entrambi i casi sarà in gara pure l’Italia, sperando di raggiungere le finali e con ambizioni sopratutto fra gli uomini, grazie a Filippo Tortu.

