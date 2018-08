Europei ciclismo Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario, risultato live

Diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Europei ciclismo: Elia Viviani (LaPresse)

Oggi appuntamento di prestigio con gli Europei di ciclismo 2018 a Glasgow: si assegnerà dunque il titolo europeo della gara in linea maschile, una novità piuttosto recente dal momento che solamente dal 2016 si disputano gli Europei per la categoria Elite, cioè di fatto i professionisti. L’attesa è comunque grande, perché in palio c’è una maglia che il vincitore potrà poi indossare per tutti i prossimi dodici mesi, proprio come la maglia iridata dei Mondiali. A proposito di Mondiali: quest’anno il percorso di Innsbruck sarà difficilissimo, adatto a scalatori e uomini da corse a tappe; decisamente più semplice il tracciato da affrontare oggi a Glasgow, che dunque vedrà darsi battaglia presumibilmente i velocisti, tra i quali certamente anche il nostro Elia Viviani, che è da comprendere tra i favoriti per questi Europei di ciclismo che saranno una grande ribalta per le ruote più veloci del gruppo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EUROPEO DI CICLISMO

La diretta tv degli Europei di ciclismo di Glasgow 2018 sarà garantita sia dalla Rai sia dal canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati), che in questi giorno stanno seguendo la prima edizione dei Campionati Europei multisport, che oggi ci riserveranno appunto anche la gara in linea del ciclismo maschile. Gara naturalmente molto lunga, che di conseguenza sarà seguita con varie finestre che presumibilmente diventeranno sempre più fitte man mano ci si avvicinerà al traguardo. Sulla Rai saranno da tenere d’occhio sia Rai Sport + HD (soprattutto nella prima parte) sia Rai Due. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play gratuitamente per tutti, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PERCORSO

La prova degli Europei di ciclismo 2018 si articolerà su un circuito di 14,4 km da ripetere 16 volte, per un totale di 230 km. La partenza sarà in programma alle ore 11.30 italiane (10.30 locali) e sarà collocata, proprio come l’arrivo, davanti al parco di Glasgow Green. Nella prima fase del percorso si salirà verso nord, passando per Central Station, ma i primi quattro chilometri non presentano particolari difficoltà. In seguito si gira attorno a Kelvingrove Park e qui si affronteranno tre brevi strappi in successione; segue poi un tratto in falsopiano e dopo circa 10 km ci sarà l’ultimo strappo. Nessuno di questi può essere considerato una vera e propria salita, ma andando ripetuto per la bellezza di 16 volte ecco che alla lunga potrebbero rimanere sulle gambe e dunque l’arrivo in volata, pur molto probabile, potrebbe non essere a ranghi compatti. Molto dipenderà naturalmente dall’atteggiamento dei corridori: se si farà gara dura fin da subito potrebbero essere in molti a soffrire, se si accenderà solo nel finale ovviamente per i velocisti sarà una buona notizia. Superato l’ultimo strappo si torna verso sud, passando vicino alla Cattedrale per poi girare attorno a Glasgow Green e arrivare sul traguardo. Gli ultimi 2 km sono piatti, ma bisognerà prestare particolare attenzione alle curve ad angolo retto nell’ultimo chilometro.

GLI ITALIANI E I FAVORITI

Percorso adatto ai velocisti e dunque il c.t. Davide Cassani presenterà in questi Europei di Glasgow una squadra che avrà come capitano naturalmente Elia Viviani, che sta vivendo in questo 2018 una stagione eccezionale. Le alternative potrebbero essere Sonny Colbrelli e Matteo Trentin, sperando per quest’ultimo che la condizione sia finalmente buona dopo l’infortunio subito in primavera, mentre l’ultimo uomo per la volata di Viviani dovrebbe essere Jacopo Guarnieri. Ruolo da gregari probabilmente per Davide Ballerini, Marco Canola, Davide Cimolai e Salvatore Puccio, chiamati a lavorare e magari inserirsi nelle fughe che sicuramente si svilupperanno nella prima parte della corsa. Gli avversari da temere sono naturalmente tutti uomini da corse di un giorno, con i velocisti in primo piano: da un certo Peter Sagan al campione europeo uscente Alexander Kristoff, dal veterano Mark Cavendish al redivivo John Degenkolb fino a Greg Van Avermaet, questo è l’elenco minimo dei principali rivali per gli azzurri.

