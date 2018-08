Filippo Tortu/ Finale staffetta 4x100 info streaming video e diretta tv, orario (Europei Atletica)

Diretta staffetta 4x100 con Filippo Tortu, Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: orario e risultato live per la gara che chiuderà il programma

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta staffetta 4x100: Filippo Tortu (dal web)

Oggi agli Europei di atletica 2018 c’è grande attesa per la staffetta 4x100 metri maschile che per l’Italia vedrà impegnato naturalmente anche Filippo Tortu, chiamato a trascinare un quartetto sicuramente competitivo, che potrebbe lottare anche per le medaglie. Sarà una serata decisamente intensa per i protagonisti della staffetta veloce: infatti alle ore 19.40 prenderanno il via le due semifinali che determineranno quali saranno le otto nazioni che si qualificheranno per la finale, in programma all’Olympiastadion di Berlino alle ore 21.35, cioè in chiusura non solo della serata ma di tutto il calendario di questi Europei di atletica che hanno caratterizzato la settimana insieme agli altri sport che erano però di scena a Glasgow.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

La staffetta 4x100 maschile farà parte della sessione serale degli Europei di atletica di Berlino 2018 dunque, per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno l’evento naturalmente all’interno della loro diretta serale. In chiaro il canale di riferimento sarà Rai 2. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play in modo gratuito e disponibile a tutti, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

LA STAFFETTA 4X100: TORTU E GLI ALTRI AZZURRI

Nonostante Filippo Tortu sia arrivato “solo” quinto nella gara individuale dei 100, restano indiscutibili i progressi mostrati dal giovane velocista azzurro in questa stagione nella quale è sceso fino a 9”99, primo italiano di sempre sotto i 10 secondi sui 100, battendo il record che da decenni apparteneva a un certo Pietro Mennea. I miglioramenti anche di Marcell Jacobs e la presenza di una squadra globalmente abbastanza competitiva, della quale fanno parte pure Federico Cattaneo, Eseosa Desalu (in finale nei 200, per lui si può immaginare una frazione in curva) e Davide Manenti, autorizzano a sperare in un’Italia che possa essere grande protagonista, magari non per l’oro (anche in staffetta mai dire mai…), ma certamente in lotta almeno per un posto sul podio, magari animati dalla voglia di riscatto proprio di Tortu, reduce da una gara individuale che non lo ha soddisfatto.

© Riproduzione Riservata.