Frosinone Sudtirol/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Frosinone Sudtirol: info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa Italia, e messo in programma oggi 12 agosto allo Stirpe.

Frosinone-Sudtirol, diretta dall'arbitro Maresca, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Tornano in campo i ciociari dopo il clamoroso epilogo della stagione scorsa, la promozione in Serie A prima perduta all'ultimo minuto dell'ultima partita della regular season e poi ritrovata vincendo i play off nella caldissima finale play off contro il Palermo. Partita costata due giornate casalinghe a porte chiuse e in campo neutro per i gialloazzurri, che giocheranno questa sfida di Coppa a Torino. Il Sudtirol è passato indenne da due turni di Coppa Italia, esordendo il 29 luglio contro i dilettanti dell'Albalonga, battuti 2-1 in casa, e poi espugnando il campo del Venezia con un gol di Fabbri a un minuto dal novantesimo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, frosinonecalcio.com e fc-suedtirol.com.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SUDTIROL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Vigorito di Benevento (match a porte chiuse in campo neutro per le sanzioni successive a Frosinone-Palermo, finale play off per la Serie A). Padroni di casa ciociari in campo con Sportiello tra i pali e Goldaniga, Terranova e lo sloveno Krajnc titolari nella difesa a tre. Matte Ciofani sarà l'esterno di fascia destra, il ghanese Chibsah, Crisetig e Soddimo si muoveranno al centro della mediana e Molinaro sarà l'esterno di fascia sinistra. Ciano e il croato Perica formeranno la coppia offensiva. Risponderà il Sudtirol con Casale, il francese Vinetot e Ierardi titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Offredi. La fascia destra sarà affidata ad Oneto e la fascia sinistra a Fabbri, match winner nella sfida di Venezia. A centrocampo, Fink sarà affiancato da De Rose e Morosini, mentre in attacco faranno coppia Turchetta e Costantino.

RISULTATI E CONTESTO

Dopo la lunga tourné in Canada e la sfida contro il Betis Siviglia che ha permesso alla squadra di salutare di nuovo i tifosi dello Stirpe, il Frosinone torna in campo per una partita ufficiale. Lo fa da formazione di Serie A dopo il rocambolesco finale della stagione, e con una squadra in parte rinnovata. Il Sudtirol, che nella scorsa stagione è arrivato fino alla semifinale play off per la Serie B, è avversario da prendere con le molle e l'ha dimostrato eliminando a domicilio il Venezia, ma il ciociari vogliono partire bene dimostrando di aver meritato il sospiratissimo salto di categoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, fattore campo e differenza di categoria (doppia) fanno indicare ai bookmaker i ciociari come favoriti per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.25 da Snai. Eurobet offre a 5.20 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin moltiplica per 11.00 quanto investito sulla vittoria esterna dei pescaresi. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.65 l'over 2.5 e Betclic offrire a 2.10 l'under 2.5.

