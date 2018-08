Italia Turchia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (volley amichevole)

Diretta Italia Turchia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di volley femminile, amichevole per le Rabobank Super Series (oggi 12 agosto)

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Turchia (LaPresse)

Italia Turchia si disputa oggi pomeriggio alle ore 14.30 ad Eindhoven, in Olanda, ed è la finale per il terzo posto del torneo amichevole di volley femminile Rabobank Super Series. Le azzurre della Nazionale di pallavolo completeranno così una intensa settimana caratterizzata da questo torneo quadrangolare sponsorizzato dalla nota banca olandese e che ha coinvolto le azzurre, le padrone di casa dell’Olanda, la Turchia e la Russia. Nella prima fase, caratterizzata in tre partite in altrettanti giorni, l’Italia ha vinto per 3-1 contro la Russia, perso 3-0 contro l’Olanda e infine vinto 3-1 nella sfida con la Turchia. È stata a quel punto stilata una classifica che ha visto l’Olanda prima davanti a Italia, Russia e Turchia, di conseguenza ieri le azzurre e le russe (seconde e terze) si sono affrontate in una delle due semifinali, che però ha visto questa volta prevalere la Russia con un netto 3-0. Nell’altra semifinale invece ha vinto l’Olanda e così naturalmente oggi Italia e Turchia giocano per il terzo posto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Turchia di volley femminile non sarà purtroppo visibile in diretta tv e non sono state fornite nemmeno delle indicazioni circa una possibilità di diretta streaming video, di conseguenza il punto di riferimento più prezioso per avere informazioni circa la partita di Eindhoven saranno certamente il sito Internet e gli account sui social network della Federazione italiana.

ITALIA TURCHIA, IL CAMMINO DELLA NAZIONALE

Abbiamo prima in breve riassunto che cosa è successo nel corso di questa settimana nelle Rabobank Super Series, ma naturalmente questo torneo amichevole serve ai vari commissari tecnici soprattutto come tappa di avvicinamento verso i Mondiali di pallavolo, che in campo femminile saranno in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Obiettivo ancora piuttosto lontano dunque, considerando che prima ci sarà il torneo iridato degli uomini: Davide Mazzanti e i suoi colleghi sono in fase di esperimenti e magari anche di allenamenti ancora abbastanza pesanti dal punto di vista fisico. I risultati hanno dunque ancora importanza relativa e sono comprensibili alti e bassi, anche se naturalmente avere già da adesso indicazioni positive è gradito e farebbe bene al morale. Le due vittorie della prima fase raccontano di un’Italia certamente competitiva, anche se ieri c’è stato un passo indietro. Vedremo oggi come si completerà la settimana olandese, ma il mirino è già puntato sul Giappone…

