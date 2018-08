Juventus A Juventus B/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus A Juventus B: CR7 a Villar Perosa (LaPresse)

Juventus A Juventus B torna come ogni anno ad animare l’estate bianconera: la consueta amichevole di Villar Perosa, in casa della famiglia Agnelli, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 12 agosto, cioè ad una settimana dall’esordio in Serie A dei sette volte campioni d’Italia. Come sempre, questa è una sfida in famiglia, che ci riporta ai tempi dell’Avvocato Gianni Agnelli che aveva pensato a questo evento nella cittadina della Val Chisone di cui proprio Gianni Agnelli è stato sindaco per 35 anni, fra il 1945 e il 1980: ufficialmente la prima squadra affronta la Primavera, ma nella squadra “giovanile” ci sarà spazio anche per quei calciatori che, magari rientrati dai prestiti, sono in cerca di sistemazione (o, chissà, di conferma) e dunque avranno tempo e modo di mettersi in mostra. L’amichevole di Villar Perosa è soprattutto una festa per la Juventus: in passato è già accaduto che il fischio finale arrivasse minuti prima del 90’ a causa della pacifica invasione di campo, anzi quasi sempre il pomeriggio finisce così. Facile pensare che possa succedere la stessa cosa pure quest’anno, in occasione della prima volta a Villar Perosa di un certo Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS A JUVENTUS B, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per quanto riguarda le info sulla diretta tv e la diretta streaming video per la tradizionale sfida in famiglia Juventus A Juventus B a Villar Perosa, ecco che il principale punto di riferimento sarà la piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà il match sul canale Sky Sport Serie A e anche in pay per view su Sky Sport 251. Di conseguenza, gli abbonati potranno godere anche dello streaming tramite il sito o l'applicazione di Sky Go. Per il resto, informazioni utili saranno disponibili naturalmente anche tramite il sito Internet e i profili ufficiali della Juventus sui vari social network.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS A JUVENTUS B

Ad essere onesti, fare le probabili formazioni di una amichevole in famiglia come Juventus A Juventus B rischia di essere un esercizio di stile. Ci sarà spazio per tutti nel corso del pomeriggio di festa a Villar Perosa, anche se naturalmente possiamo ipotizzare che seconde linee e giovani della Primavera andranno a formare la squadra B, mentre nella Juventus A ci saranno tutti gli uomini più attesi, a cominciare naturalmente da un certo Cristiano Ronaldo. Possiamo dunque ipotizzare una Juventus A con Szczesny in porta, linea difensiva a quattro con Cancelo, il rientrante Bonucci (come sarà accolto?), Chiellini ed Alex Sandro; a centrocampo Emre Can, Pjanic e magari un omaggio a Marchisio, anche perché Matuidi è l’ultimo rientrato dalle vacanze; in attacco Dybala e Douglas Costa, esterni di lusso per la prima punta con il numero 7, naturalmente CR7.

