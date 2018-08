Lautaro Martinez, Inter / Video, l'attaccante argentino stupisce tutti, il gol in acrobazia è virale

Lautaro Martinez, Inter: video. L'attaccante argentino continua a stupire tutti, segna in acrobazia contro l'Atletico Madrid e il suo gol diventa virale sul web. I tifosi entusiasmati da lui

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Lautaro Martinez, Inter - La Presse

Lautaro Martinez ha già conquistato tutti all'Inter, ieri poi il suo gol contro l'Atletico Madrid ha aumentato vorticosamente le aspettative. Il Toro infatti ha deciso la gara contro l'Atletico Madrid con una splendida acrobazia. Su un cross dalla sinistra di Kwadwo Asamoah si è avventato sul pallone calciando di destro al volo e mettendo la palla sotto al sette. Una rete davvero splendida con una giocata da grande campione che ha messo al tappeto una squadra forte e di livello come quella dell'ex nerazzurro Diego Pablo Simeone. Una rete in grado anche di mettere in ombra la figura di Mauro Icardi, ieri in campo ma senza grandissimi spunti. La sensazione però è che l'Inter abbia acquistato davvero un grandissimo calciatore, in grado di fare la differenza da subito. Clicca qui per il video del gol di Lautaro Martinez in Inter-Atletico Madrid.

I TIFOSI SONO GIÀ PAZZI DI LUI

I tifosi dell'Inter sono già pazzi di Lautaro Martinez e non solo per la splendida rete messa a segno nella gara contro l'Atletico Madrid. L'attaccante argentino infatti ha iniziato la sua avventura in maniera positiva, lottando su ogni pallone fin dal primo momento in cui è stato schierato in campo in un'amichevole da Luciano Spalletti. L'intesa con Mauro Icardi ha iniziato a funzionare da subito con i supporter che non vedono l'ora di ammirarli in partite ufficiali insieme. Se la Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo la curva nerazzurra non rimpiange il fatto di dover puntare sul Toro convinta che questi possa diventare se non ai livelli del lusitano quantomeno un giocatore in grado di poter combattere ad armi pare. L'era di Lautaro Martinez all'Inter sembra davvero essere iniziata e tra una settimana sarà il momento di verificarlo in campionato con l'avvio della Serie A.

