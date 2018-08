Lazio Borussia Dortmund/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Lazio Borussia Dortmund info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi domenica 12 agosto)

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Borussia Dortmund (LaPresse)

Lazio Borussia Dortmund è la nuova amichevole per la squadra biancoceleste allenata da mister Simone Inzaghi: si gioca questo pomeriggio, domenica 12 agosto alle ore 17.30 presso lo stadio di Essen, in Germania. Anche se non si gioca a Dortmund possiamo considerare “in casa” il Borussia: significativa amichevole tra due formazioni naturalmente di alto livello. Per la Lazio la sfida contro il Borussia Dortmund potrà dare risposte molto importanti circa il livello di competitività in questo momento della stagione, quando i primi impegni ufficiali non sono ormai più così distanti per i capitolini. Se la Lazio è squadra di livello anche in Europa, è comunque chiaro che il Borussia Dortmund sia ancora un gradino più su, presenza praticamente fissa in Champions League di cui vanta anche una finale piuttosto recente, nel 2013. Ad una settimana dal campionato, è una “prova generale” di lusso per Inzaghi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Lazio Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv da Lazio Style Channel, il canale televisivo tematico della società biancoceleste che è disponibile al numero 233 della piattaforma satellitare di Sky, naturalmente per gli abbonati. A livello di diretta streaming video va però segnalato ai lettori che Lazio Style Channel non è compreso fra i canali disponibili nell’offerta di Sky Go, dunque per chi non potrà mettersi davanti a un televisore i punti di riferimento saranno il sito e i social network ufficiali della Lazio e del Borussia Dortmund.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BORUSSIA DORTMUND

Come punto di riferimento per la formazione che Simone Inzaghi potrebbe schierare dal primo minuto per la sua Lazio questo pomeriggio nella prestigiosa amichevole di Essen contro il Borussia Dortmund, scegliamo l’undici che i biancocelesti avevano schierato in partenza settimana scorsa, per la precisione otto giorni fa nel test match contro l’Arsenal a Stoccolma, tappa ancora più prestigiosa dell’estate dei capitolini. In ogni caso, la Lazio era scesa in campo contro i Gunners londinesi con Proto in porta; Wallace, Acerbi e Radu a comporre la retroguardia a tre; Basta, Parolo, Leiva in cabina di regia, Murgia e Lulic nel folto centrocampo a cinque; infine la coppia d’attacco composta da Luis Alberto e Caicedo, che aveva dunque sostituito in Svezia il capocannoniere dello scorso campionato, Ciro Immobile.

© Riproduzione Riservata.