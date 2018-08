Livorno Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Livorno Crotone: info streaming video e tv della partita, attesa nel terzo turno della Coppa Italia 2018-2019 e prevista oggi 12 agosto in Toscana.

12 agosto 2018 Fabio Belli

diretta Livorno Crotone (LaPresse)

Livorno-Crotone, diretta dall'arbitro Rocchi, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno già affrontato il secondo turno della competizione: i labronici hanno sofferto contro la Casertana, ma dopo una serie di otto rigori hanno acciuffato la qualificazione. Più facile la performance dei calabresi contro il Giana Erminio un 4-0 convincente per una squadra che punta ad essere protagonista nel prossimo campionato cadetto, dopo la retrocessione dalla A.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, fccrotone.it e livornocalcio.com.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CROTONE

Allo stadio Armando Picchi di Livorno scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa labronici schierati con Mazzoni tra i pali e una difesa a tre schierata con Di Gennaro, Dainelli e Albertazzi. A Parisi sarà affidata la corsia laterale di destra e a Porcino la corsia laterale di sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Diamanti, Luci e Rocca. In attacco, confermato il tandem composto dal ceko Kozak e da Giannetti. Risponderà il Crotone con il numero uno Cordaz tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Cuomo, Sampirisi e Marchizza. Faraoni sarà l'esterno laterale di destra, il romeno Stoian (autore di una doppietta nel precedente turno di Coppa contro il Giana Erminio), il libico Benali e Barberis saranno i centrali di centrocampo, mentre Firenze si muoverà come esterno laterale mancino. In attacco spazio al tandem composto da Nalini e dal nigeriano Simy.

RISULTATI E CONTESTO

Faccia a faccia tra piazze importanti, che partiranno però con ambizioni diverse nel prossimo campionato di Serie B. Il Livorno infatti è appena tornato in cadetteria dopo due stagioni di purgatorio in C, e dopo un faticosissimo testa a testa col Siena nel passato campionato. Gli amaranto ripartono dalla bandiera Cristiano Lucarelli in panchina, e nel precedente turno contro la Casertana hanno sofferto per imporsi ai rigori, dopo un botta e risposta negli ultimi 5' dei tempi regolamentari. Il Crotone ha cullato la speranza del ripescaggio dopo il caso-Chievo, ma ha comunque allestito una squadra in grado di puntare alla promozione nel prossimo campionato di Serie B. La vittoria contro il Giana Erminio nel secondo turno di Coppa ha già messo in luce le caratteristiche del calcio di Stroppa, che si erano già viste nella precedente esperienza del tecnico a Foggia: rapidità, intensità e vocazione offensiva, dopo due anni di sofferenze per la salvezza, i calabresi sperano di tornare a divertirsi come in occasione della vittoria del campionato di B di due anni fa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, nel confronto tattico tra Livorno e Crotone: è il 3-5-2 lo schema prescelto sia per i labronici allenati da Cristiano Lucarelli, sia per i calabresi guidati in panchina da Giovanni Stroppa. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, rossoblu favoriti con prudenza dai bookmaker per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 2.90 da Snai. Eurobet propone a 3.15 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 2.40 la quota per la vittoria esterna degli amaranto. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 2.05 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.75 l'under 2.5.

