Lucchese Arezzo/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Lucchese Arezzo info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 12 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Lucchese Arezzo (Foto LaPresse)

Lucchese-Arezzo, diretta dal signor Tremolada di Monza, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla seconda giornata della prima fase a gironi di Coppa Italia di Serie C. Le due formazioni si sono già affrontate nel match d'andata, 1-1 il risultato allo stadio Comunale Città di Arezzo, il che rende decisivo il match di ritorno a Lucca: chi vincerà, avanzerà nella competizione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La partita Lucchese Arezzo non sarà visibile in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: streaming gratuito, in chiaro, per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE AREZZO

Presso lo stadio Porta Elisa di Lucca scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Lucchese, schierati tatticamente con il 3-5-2 dall'allenatore Giancarlo Favarin, schiereranno Pagini tra i pali, Madrigali titolare nella difesa a tre rossonera al fianco di De Vito e Palmese, mentre Bernardini sarà l'esterno di fascia destra e Palumbo l'esterno di fascia sinistra. Nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Cardore, Lombardo e Provenzano, mentre in attacco faranno coppia Sorrentino e Bortolussi. Risponderà l'Arezzo con il 4-3-1-2 disegnato dal tecnico Alessandro Dal Canto. Melgrati sarà l'estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Zappella, Belvisi, Pinto e Luciani. Foglia, Buglio e Benucci saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, l'albanese Keqi giocherà invece da trequartista, alle spalle di Persano e Cutolo che faranno invece coppia sul fronte offensivo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel match di domenica scorsa ad Arezzo hanno fatto praticamente tutto da soli i padroni di casa, nell'1-1 finale che è scaturito: prima il gol del vantaggio di Cutolo dopo sette minuti, poi l'autorete di Zappella al 24' che ha riportato il match in parità. Per la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di Serie C tutto è ancora in bilico e questa sfida di ritorno, anche se ufficialmente la prima fase della competizione è strutturata a gironi, dirà quale delle due formazioni si sarà guadagnata il passaggio del turno. La Lucchese ha sicuramente lanciato segnali confortanti ai propri tifosi, considerando l'estate molto agitata che è stata costretta ad affrontare. Solo a partire dalla fine di luglio i rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo del tecnico Favarin ed hanno iniziato ad allestire una squadra che possa affrontare in maniera competitiva il prossimo campionato di Serie C. La trasferta di Arezzo è stata dunque affrontata dalla Lucchese con un gap di preparazione che i non si è visto molto, anche se i granata hanno provato fino all'ultimo a far loro la partita per guadagnare un vantaggio in vista del match di Lucca. Per l'Arezzo il derby toscano contro la Lucchese resta comunque un tabù, basti pensare che gli amaranto non battono i rossoneri da una sfida giocata in casa il 2 novembre del 2003, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Lega Pro Prima Divisione. Un tabù che ora gli aretini proveranno a sfatare per riuscire anche ad avanzare in Coppa Italia, anche se per entrambe le formazioni l'obiettivo è innanzitutto farsi trovare pronte per un torneo di Serie C che al momento è ancora pieno di incognite.



