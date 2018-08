Paganese Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Paganese Catanzaro: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 12 agosto e valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Paganese Catanzaro (laPresse)

Paganese-Catanzaro, diretta dall'arbitro Francesco Luciani di Roma 1, domenica 12 agosto 2018 alle ore 18.00, sarà una delle sfide del primo turno della nuova Coppa Italia di Serie C. Campani e calabresi sono inseriti in un girone con due sole squadre di questa prima fase composta invece prevalentemente da triangolari, dal loro scontro dunque arriverà la qualificata al turno successivo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La partita Paganese Catanzaro non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli utenti registrati al sito elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet in maniera del tutto gratuita, senza dove pagare l'evento o un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CATANZARO

Queste le probabili formazioni che si troveranno di fronte presso lo stadio Marcello Torre di Pagani. I padroni di casa della Paganese saranno schierati con un 4-3-3 disegnato dall'allenatore Fusco che vedrà Galli a difesa della porta, Marigliano impiegato in posizione di terzino destro e Della Corte impiegato in posizione di terzino sinistro, con Piana e Acampora al centro della retroguardia. A centrocampo, Scarpa, Amadio e Sapone saranno i titolari nel terzetto schierato dal primo minuto, il tridente offensivo campano sarà invece composto da Buonocore, Cesaretti e Verdicchio. Risponderà il Catanzaro con un 3-4-3, modulo di riferimento del tecnico Auteri, con Golubovic estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Celiento, Riggio e Pambianchi. Zanini avrà il compito di presidiare la fascia destra, il capitano Maita e Iuliano saranno i centrali di centrocampo, mentre Nicoletti avrà compiti da esterno laterale mancino. In attacco, tridente con Giannone, Infantino e Statella.

RISULTATI E CONTESTO

Due piazze calde del Sud subito a confronto in questa Coppa Italia di Serie C. Da una parte la Paganese che viene dall'ennesima salvezza strappata con le unghie, dopo i play out vinti contro il Fondi alla fine della scorsa stagione. Dall'altra, un Catanzaro che ormai da molte stagioni cerca di rincorrere il blasone perduto senza successo. Due anni fa i giallorossi avevano a loro volta acciuffato la salvezza ai play out, strappata in un derby regionale contro la Vibonese. La scorsa stagione è arrivata una salvezza diretta abbastanza comoda, considerando anche le disavventure dell'Akragas nel girone C che avevano portato da 4 a 2 i posti a rischio play out. La stagione del Catanzaro si è chiusa però a 4 punti di distanza dai play off, salto di qualità che non viene centrato ormai da parecchio tempo dai calabresi. Che ripartiranno curiosamente proprio dal campo di Pagani, ovvero quello in cui il 6 maggio scorso avevano chiuso la regular season, con un pareggio senza reti.

