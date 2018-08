Parma Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Pisa: info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa Italia e in programma oggi 12 agosto al Ennio Tardini.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Parma Pisa (LaPresse)

Parma-Pisa, diretta dall'arbitro Serra, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Dopo un'estate partita con l'euforia per la promozione in Serie A e terminata con la paura per la retrocessione a tavolino per il caso sms-Calaiò, gli emiliani se la sono cavata evitando pure una penalizzazione per il prossimo campionato e puntano ora all'esordio ufficiale in Coppa. Esordio che il Pisa ha già vissuto con due sfide vissute pericolosamente, eliminando prima la Triestina in casa e poi la Cremonese in trasferta, vincendo entrambe le sfide ai calci di rigore.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, parmacalcio1913.com e pisachannel.tv.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PISA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Tardini di Parma. Padroni di casa emiliani in campo con Sepe tra i pali, Gagliolo sulla corsia laterale difensiva di destra e Dimarco sulla fascia sinistra, mentre Iacopini e Stulac saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio per Scavone, Barillà e Alves, mentre Siligardi, Ceravolo e Di Gaudio saranno i titolari nel tridente offensivo gialloblu. Risponderà il Pisa con Campani a difesa della porta e una difesa a tre con Birindelli, De Vitis e Meroni titolari dal primo minuto. Zammarini sarà l'esterno laterale di destra e Lisi l'esterno laterale di sinistra, mentre a centrocampo l'austriaco Gucher sarà affiancato per vie centrali da Izzillo e da Di Quinzio. In attacco, spazio a Moscardelli affiancato da Cernigoi.

RISULTATI E CONTESTO

Il Parma avrebbe gradito senz'altro un'estate più tranquilla, dopo l'impresa delle gerarchie del calcio italiano scalate dalla Serie D alla Serie A, in soli tre anni dopo il fallimento. Impresa mai riuscita a nessun altro club del nostro calcio, ma i gialloblu hanno sicuramente dimostrato di avere qualità e programmazione: hanno rischiato però di cadere sul caso Calaiò, messaggi via Whatsapp che sono costati un pesante processo sportivo e avevano messo a rischio la promozione. Nel precampionato, ultima sconfitta 1-3 contro la Sampdoria che ha messo in luce come la squadra abbia sofferto un po' i fattori esterni. Il Parma proverà a sfruttare la Coppa per crescere, anche se il Pisa si è dimostrato duro a morire nei precedenti turni della competizione. Doppia vittoria ai rigori per i nerazzurri che puntano ai vertici della prossima Serie C, dopo una stagione in cui sono rimasti sempre un gradino sotto rispetto alla quota promozione, contesa da Livorno e Siena.

QUOTE E PRONOSTICO

Le scelte tattiche dei due allenatori saranno il 4-3-3 per il Parma di Roberto D'Aversa ed il 3-5-2 per il Pisa allenato da Luca D'Angelo. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, fattore campo e differenza di categoria (doppia) fanno indicare ai bookmaker gli emiliani come favoriti per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.40 da Snai. Eurobet offre a 4.50 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin moltiplica per 7.00 quanto investito sulla vittoria esterna dei toscani. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.70 l'over 2.5 e Betclic offrire a 2.05 l'under 2.5.

