Pro Patria Gozzano/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Pro Patria Gozzano info streaming video e tv della partita in programma oggi 12 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Patria Gozzano (LaPresse)

Pro Patria Gozzano, diretta dall’arbitro Giuseppe Repace della sezione Aia di Perugia, si gioca oggi pomeriggio, domenica 12 agosto 2018, alle ore 18.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sede delle partite casalinghe della Pro Patria che dunque oggi ospita i piemontesi del Gozzano per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Pro Patria e Gozzano formano il girone B, un raggruppamento a dire il vero composto da queste uniche due formazioni: di conseguenza la formula è di fatto quella in vigore nelle fasi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno (che sarà giocato domenica prossima a Novara) e naturalmente qualificazione stabilita secondo il canonico regolamento in queste circostanze. Si tratta in questo caso di un incrocio abbastanza curioso, dal momento che sia la Pro Patria sia il Gozzano sono neopromossi dalla Serie D: la partenza del prossimo campionato di Serie C è però ancora in alto mare, dunque per il momento ai lombardi e ai piemontesi non resta altro da fare che scendere in campo almeno per le prime fasi della Coppa Italia di Serie C.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La partita Pro Patria Gozzano non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli utenti registrati al sito elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet in maniera del tutto gratuita, senza dove pagare l'evento o un abbonamento. Altre informazioni saranno disponibili sui siti e i profili social delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA GOZZANO

Siamo solamente alle primissime battute della stagione, non è facile disegnare le probabili formazioni di squadre al primo impegno ufficiale in una stagione per la quale tra l’altro il via del campionato è ancora in alto mare. Per la Pro Patria di mister Javorcic prendiamo come punto di riferimento la formazione ufficiale nella recente amichevole con il Verbano Calcio, nella quale per i bustocchi erano scesi in campo dal primo minuto Mangano in porta, una difesa a tre con Molnar, Zaro e Boffelli, nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Ghioldi, Gazo, Fietta, Di Sabato e Galli, infine Gucci e Santana nel tandem offensivo. Per il Gozzano ci affidiamo a un ricordo leggermente più lontano, ma di assoluto prestigio: l’amichevole di metà luglio contro il Napoli, nella quale mister Soda aveva schierato il 4-4-2 con Casadel in porta; retroguardia a quattro con Petris, Tordini, Gigli e Guitto; in mediana il quartetto con Emiliano, Romeo, Gemelli e Rolfini; in attacco Rolando e Messias.

