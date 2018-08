Probabili formazioni/ Juventus A Juventus B: info e orario, le ultime novità live (Amichevole)

Probabili formazioni Juventus A Juventus B: info e orario, le ultime novità live sugli schieramenti dell'amichevole casalinga della Vecchia Signora a Villar Perosa. C'è Cristiano Ronaldo.

12 agosto 2018 Michela Colombo

Si accenderà oggi domenica 12 agosto l’amichevole tutta casalinga tra Juventus A e Juventus B: fischio d’inizio atteso per le ore 17.30 a Villar Perosa, nel campetto costruito all’interno della proprietà Agnelli. Terminato il cammino di preparazione estiva e in vista del via del campionato di Serie A (che avrà inizio però solo il prossimo 19 agosto) ecco che i riflettori si accenderanno sul classico duello in casa che da anni allieta tutto il caldo pubblico bianconero. Il test match di oggi infatti sarà la prima vera occasione di vedere in campo la Juventus di Allegri che sarà a ranghi completi: neppure il nuovo gioiello del tecnico Cristiano Ronaldo mancherà, e anzi sarà la prima volta che lo vedremo indossare la maglia bianconera. Andiamo a vedere come il tecnico ha preparato questa amichevole, ipotizzando le sue scelte per le probabili formazioni con una particolare accortezza: è la prima volta che vedremo la squadra al completo, e trattandosi di un test match interno appare molto difficile immaginare quali saranno le sue mosse. Considereremo quindi non solo stato di forma e ruolo, ma pure quanto visto nei ballottaggi e nei cambi di queste settimane e le nuove soluzioni tattiche viste questa estate in allenamento e nelle amichevoli della International champions cup 2018. Questo lavoro però potrebbe non essere sufficiente per metterci al riparo da qualche sorpresa: solo poco prima del fischio d’inizio le formazioni verranno svelate.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS A JUVENTUS B

LA JUVENTUS A

Ipotizzando che Allegri voglia inserire i suoi futuri titolari e soprattutto gli uomini più in forma al momento nella Juventus A e tenendo il 4-3-3 come modulo di partenza, ecco che oggi, davanti a Szczesny (che per il momento vince la maglia titolare su Perin dopo l’anno di apprendistato) dovremmo vedere un reparto a 4 con Chiellini e Bonucci al centro, mentre sulle fasce avranno spazio Cancelo e Alex Sandro. Soluzioni di primo livello anche in mediana, dove vedremo Emre Can, Pjanic e Khedira: manchierà però Matuidi, che è rientrato alla Continassa solo venerdi e di certo non sarà sufficientemente in condizione. Pochi dubbi in attacco: Dybala farà da prima punta con Cristiano Ronaldo atteso sull’esterno, posizione non sconosciuta per il portoghese: a completare ecco Douglas Costa, che finora è apparso in grande sintonia con gli altri due negli allenamenti.

LA JUVENTUS B

Formazione appena più debole o comunque meno in forma per l’11 della Juventus B, sempre che Allegri non voglia ulteriormente mescolare le carte: attenzione però i nomi presenti che, a prescindere dallo stato di forma attuale, non sono di sicuro da secondaria importanza. Tenendo sempre il 4-3-3 ecco che davanti a Perin vedremo come difensori centrali Barzagli e Benatia, mentre sulla destra agirà De Sciglio. Problemi però sulla corsia sinistra dove Allegri si trova sguarnito: benchè in panchina vi sia un difensore in più come Rugani, la maglia potrebbe andare oggi a Beruatto, giocatore della Juventus U23 che si è messo in luce durante l'International champions cup e risulta disponibile (sarà in campo per la Coppa Italia di Serie C solo settimana prossima). Qualche movimento anche in mediana: con Matuidi in forse per la poca condizione, assieme a Bentancur e Marchisio potremmo vedere un’altro giovane come Fagioli, ottimo nella Tournée americana di pochi giorni fa. Nomi di primo piano per l’attacco: vedremo infatti qui Mandzukic, Bernardeschi e Cuadrado, con il croato non ancora al top della condizione dopo essere tornato dalle vacanze post finale dei mondiali 2018, appena pochi giotni fa.

IL TABELLINO

JUVENTUS A: Szczesny; Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

JUVENTUS B: Perin; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Beruatto; Marchisio, Bentancur, Fagioli; Cuadrado, Mandzukic, Bernardeschi.

