Psg Caen/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Psg Caen streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del posticipo della 1^ giornata della Ligue 1 francese (oggi)

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Psg Caen (LaPresse)

Psg Caen si gioca questa sera domenica 12 agosto alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, naturalmente sede delle partite casalinghe del Paris Saint Germain che oggi nella prima giornata della Ligue 1 francese 2018-2019 ospita il Caen in una partita che vedrà naturalmente i padroni di casa come favoriti d’obbligo. Il Psg si è affidato a un nuovo allenatore, il tedesco Thomas Tuchel, ma ha cominciato la stagione esattamente come aveva finito la precedente, cioè dominando contro le avversarie nazionali. Lo ha confermato la Supercoppa di Francia giocata settimana scorsa in Cina, a Shenzhen, che ha visto la vittoria del Paris Saint Germain per 4-0 sul Monaco grazie alla doppietta di Angel Di Maria e alle reti di Christopher Nkunku e Timothy Weah. Il Caen sarà la vittima sacrificale per cominciare con una vittoria anche il nuovo campionato o riuscirà a regalarci un risultato a sorpresa al cospetto dei campioni di Francia?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Psg Caen sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che è la grande novità della nuova stagione del calcio, dal momento che trasmetterà anche tre partite di Serie A per giornata e tutta la Serie B. Intanto “alleniamoci” con la Ligue 1: per la partita di Parigi non sarà disponibile una classica diretta tv, ma gli abbonati a DAZN potranno cominciare a godersi il grande calcio internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI PSG CAEN

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni in vista di Psg Caen, per il Paris Saint Germain di Thomas Tuchel possiamo disegnare un modulo 4-3-3 con il grande debutto di Buffon nel campionato francese; davanti a lui la difesa a quattro con Dagba, Marquinhos, Thiago Silva e Kurzawa; a centrocampo il terzetto con Verratti, Rabiot e Lo Celso, infine il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Nkunku, Di Maria e Neymar.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso uno sguardo a pronostici e quote per Paris Saint Germain Caen, non ci dovrebbe essere storia nella partita di debutto dei campioni di Francia in carica nella nuova Ligue 1. Ad esempio, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai la vittoria del Psg è quotata a 1,09 (naturalmente segno 1). Per il pareggio e dunque il segno X si sale già di moltissimo, fino a quota 10,00, mentre una vittoria esterna del Caen (segno 2) pagherebbe addirittura 22,00 volte la posta in palio per chi scommetterà sul successo degli ospiti al Parco dei Principi di Parigi.

© Riproduzione Riservata.