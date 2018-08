Reggina Vibonese/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Reggina Vibonese info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 12 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Reggina Vibonese - LaPresse

Reggina-Vibonese, diretta dal signor Rutella di Enna, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.45, sarà una sfida relativa alla seconda giornata della prima fase a gironi di Coppa Italia di Serie C. Per la Reggina si tratterà dell'esordio assoluto nella competizione e anche nella nuova stagione, dopo un'estate difficile che aveva visto il sodalizio amaranto per una lunga fase anche a rischio iscrizione. La Vibonese, in questo triangolare del primo turno, ha già esordito perdendo 2-1 in casa del Siracusa, ma per i rossoblu resta comunque l'euforia per il pronto ritorno tra i professionisti ottenuto alla fine della scorsa, lunghissima stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Reggina Vibonese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul portale elevensports.it: streaming in chiaro e gratuitamente, per tutti gli utenti già iscritti al sito.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA VIBONESE

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa, schierati dal tecnico Cevoli con il 4-3-3, affronteranno la sfida con Confente tra i pali, Kirwan schierato in posizone di terzino destro e Conson schierato in posizone di terzino sinistro, mentre Zivkov e Salandria saranno i due difensori centrali. Redolfi sarà titolare a centrocampo, affiancato da Navas e Maritato, mentre nel tridente offensivo amaranto partiranno dal primo minuto Marino, Tulissi ed Emmausso. Risponderà la Vibonese allenata da Orlandi, schierata tatticamente con il 3-5-2, con una difesa a tre composta da Malberti, Altobello e Silvestri davanti all'estremo difensore Mengoni. A centrocampo Franchino sarà l'esterno laterale di destra e Finizio l'esterno laterale di sinistra, mentre al centro della mediana si muoveranno Prezioso, il nigeriano Obodo e Scaccabarozzi. In attacco, Melillo farà coppia con l'argentino Nicolas Bubas.

RISULTATI E PRECEDENTI

Derby calabrese sempre molto sentito, quello tra Reggina e Vibonese. Gli amaranto tornano in campo dopo un precampionato che ha comunque confortato i tifosi dopo tante difficoltà. Aver puntato su un tecnico emergente e quotato per la Serie C come Cevoli, reduce da buoni risultati alla guida dei brianzoli del Renate, è sicuramente un segnale importante e anche nel precampionato la Reggina ha comunque messo in mostra buone cose, perdendo di misura, 2-1, un'amichevole contro una formazione di categoria superiore, la Salernitana. La Vibonese ha invece già salutato per il primo impegno di Coppa il pubblico dello stadio Razza, perdendo 1-2 contro il Siracusa passato con una doppietta di Diop, mentre i rossoblu padroni di casa sono riusciti solamente ad accorciare le distanze con un rigore trasformato da Bubas. Il derby calabrese tra Reggina e Vibonese torna tra i professionisti dopo i precedenti della stagione 2016/17. L'ultima vittoria della Reggina in casa contro la Vibonese risale al campionato di Serie D 2016/17, 1-0 il risultato finale. La sconfitta contro il Siracusa ha portato la Vibonese ad avere come unico risultato utile per la qualificazione la Vittoria, la Reggina proverà invece a sfruttare al meglio il fattore campo favorevole per poi giocarsi tutto nell'ultimo match a Siracusa.



© Riproduzione Riservata.