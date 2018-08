Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite (3° turno, oggi 12 agosto)

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Coppa Italia (LaPresse)

La Coppa Italia propone oggi, domenica 12 agosto, la gran parte delle partite valide per il terzo turno eliminatorio, il primo che vede scendere in campo anche le squadre di Serie A, per la precisione 12 delle 20 che da settimana prossima saranno protagoniste del massimo campionato. Ricordato che ieri sera sono stati disputati i due anticipi Udinese Benevento e Genoa Lecce, oggi restano da disputare altre 14 partite; fra il tardo pomeriggio e la sera, il programma si annuncia molto fitto. Si partirà alle ore 18.00 con Chievo Pescara, poi alle ore 18.30 si disputerà Spezia Spal. Alle ore 20.00 sarà la volta di Catania Verona, mentre alle ore 20.30 cominceranno Brescia Novara, Cagliari Palermo, Empoli Cittadella, Frosinone Sudtirol, Livorno Crotone, Parma Pisa, Sampdoria Viterbese, Sassuolo Ternana e Virtus Entella Salernitana. Il fischio d’inizio di Torino Cosenza è invece atteso alle ore 20.45, infine Bologna Padova si disputerà a partire dalle ore 21.00.

COPPA ITALIA: TABELLONE E REGOLAMENTO

Un programma davvero molto fitto, ma la formula sarà esattamente quella delle passate stagioni: come accennato, in questo terzo turno entrano in scena 12 squadre di Serie A. Si tratta di quelle piazzate fra il nono e il diciassettesimo posto dello scorso campionato, più le tre neopromosse. Ad esse si aggiungono naturalmente le 20 squadre che si sono qualificate dal secondo turno, che vanno a completare un tabellone di 32 formazioni e quindi logicamente 16 partite. Le squadre che conquisteranno la qualificazione andranno a disputare il quarto turno, ma ci sarà parecchio da aspettare, perché questo successivo turno sarà in programma addirittura il 5 dicembre. Spingendoci ancora un po’ più avanti, possiamo ricordare che le otto squadre che passeranno il quarto turno accederanno agli ottavi, nei quali entreranno in scena le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, che però vedremo in azione non prima del mese di gennaio 2019.

TERZO TURNO, RISULTATI COPPA ITALIA

Ore 18.00

Chievo Pescara

Ore 18.30

Spezia Spal

Ore 20.00

Catania Verona

Ore 20.30

Brescia Novara

Cagliari Palermo

Empoli Cittadella

Frosinone Sudtirol

Livorno Crotone

Parma Pisa

Sampdoria Viterbese

Sassuolo Ternana

Virtus Entella Salernitana

Ore 20.45

Torino Cosenza

Ore 21.00

Bologna Padova

