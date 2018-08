Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 12 agosto)

Risultati Coppa Italia Serie C: diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 12 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Torna in campo anche oggi la Coppa Italia di Serie C: per la precisione, fra il pomeriggio e la sera di questa intensa domenica 12 agosto saranno in programma sette partite della Coppa nazionale della terza serie del nostro calcio - il campionato di Serie C è ancora in alto mare per le note vicende giudiziarie ed economiche che ormai caratterizzano ogni estate, ma almeno per la Coppa Italia si gioca e di conseguenza andiamo a dare uno sguardo a quello che ci attenderà oggi. I primi due match in programma saranno alle ore 17.00 Pro Piacenza-Virtus Verona e Vis Pesaro-Fano, mentre alle ore 18.00 avranno inizio Paganese-Catanzaro e Pro Patria-Gozzano. Alle ore 19.00 l’appuntamento sarà con Arzachena-Olbia, mentre in prima serata ci attenderanno alle ore 20.30 Lucchese-Arezzo e infine alle ore 20.45 Reggina-Vibonese.

COPPA ITALIA SERIE C, SITUAZIONE E REGOLAMENTO

Non è facile fare un quadro esaustivo della situazione in questa prima fase della Coppa Italia Serie C. Alcune squadre hanno esordito già settimana scorsa, altre debuttano oggi e altre ancora scenderanno in campo più avanti; inoltre alcuni gironi sono formati da tre squadre e si disputano dunque come triangolari con una partita in casa e una in trasferta per ciascuna squadra coinvolta contro le due rivali, mentre altri gironi sono in realtà composti da appena due squadre e in questo caso si gioca su andata e ritorno come se si fosse in un turno ad eliminazione diretta. Ad esempio Pro Patria Gozzano e Pro Piacenza Virtus Verona sono le partite d’andata di due girini a due squadre, che emetteranno i verdetti settimana prossima con i match di ritorno. Anche Lucchese Arezzo e Arzachena Olbia sono nella stessa situazione, ma con l’andata già disputata settimana scorsa: in entrambi i casi si parte dal pareggio 1-1 all’andata, i verdetti in questi due casi arriveranno oggi. Vis Pesaro Fano è il secondo atto di un girone a tre squadre che comprende pure il Gubbio, che domenica scorsa ha vinto 2-1 contro la Vis Pesaro; idem per Reggina e Vibonese, che sono insieme al Siracusa che domenica scorsa ha fatto il colpaccio vincendo per 1-2 in casa della Vibonese; girone a tre pure per Paganese e Catanzaro (con la Cavese), ma in questo caso siamo appena alla prima partita.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 17.00

Pro Piacenza-Virtus Verona

Vis Pesaro-Fano

Ore 18.00

Paganese-Catanzaro

Pro Patria-Gozzano

Ore 19.00

Arzachena-Olbia

Ore 20.30

Lucchese-Arezzo

Ore 20.45

Reggina-Vibonese

