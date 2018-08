Ronaldo ricoverato in ospedale/ Ultime notizie: paura per una polmonite, poi il Fenomeno tranquillizza i fan

Ronaldo ricoverato in ospedale: paura per una polmonite, poi il Fenomeno tranquillizza i fan da Ibiza. Le ultime notizie sull'ex attaccante brasiliano

12 agosto 2018 Silvana Palazzo

Ronaldo ricoverato in ospedale

Prima l'apprensione per le sue condizioni di salute, poi le buone notizie e quindi il sospiro di sollievo. Ronaldo il Fenomeno è stato ricoverato d'urgenza in ospedale nel tardo pomeriggio di venerdì. In vacanza ad Ibiza, dove ha una casa di proprietà, l'ex calciatore brasiliano ha avuto a che fare con una brutta polmonite. Effettuata la diagnosi, Ronaldo è stato trasferito alla Clinica Nuestra Senora del Rosario. È stato lo stesso ex attaccante del Brasile a rassicurare tutti: «È stata una forte influenza, già lunedì sarò dimesso». Stando a quanto riportato dal Diario di Ibiza, sarebbe stato proprio Ronaldo a chiedere le dimissioni per spostarsi nel centro ospedaliero privato di Ibiza. «Ragazzi, ho avuto una forte forma di influenza qui a Ibiza. Sono stato ricoverato venerdì, ma ora è tutto sotto controllo. Lunedì dovrei avere l'ok per essere dimesso e per tornare a casa. Grazie a tutti per i messaggi e per l'affetto!», il tweet.

RONALDO IL FENOMENO IN OSPEDALE PER UNA POLMONITE

Ronaldo il Fenomeno è ricoverato in ospedale a Ibiza. L'ex attaccante di Inter e Milan venerdì scorso si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Can Misses, dove gli è stata diagnosticata una forte polmonite. Rimasto in un primo momento nella struttura pubblica, si è poi spostato in una privata. Fonti del centro assicurano che Ronaldo, in vacanza da pochi giorni sull'isola, è in via di guarigione. Una volta che la notizia ha cominciato a fare il giro dei siti di tutto il mondo, anche il Fenomeno ha voluto tranquillizzare i suoi fan. L'ultima apparizione in pubblico di Ronaldo risale tra l'altro a pochi giorni fa, quando sorridente e spensierato ha preso parte alla Bobo Summer Cup con Bobo Vieri e le altre leggende. Al suo arrivo in Spagna invece è stato protagonista inconsapevole della disavventura che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

