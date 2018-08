Sampdoria Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Viterbese: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Marassi e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Sampdoria Viterbese (LaPresse)

Sampdoria-Viterbese, diretta dall'arbitro Aureliano, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Entrano in gioco ufficialmente nella nuova stagione i blucerchiati, come sempre profondamente rinnovati rispetto alla stagione precedente come spesso è avvenuto nella gestione-Ferrero, ma comunque reduci da risultati molto incoraggianti nel precampionato. La Viterbese si è guadagnata una sfida dal sapore di Serie A eliminando nel primo turno di Coppa il Rende, battuto di misura tra le mura amiche dello stadio Rocchi, per poi ottenere una clamorosa affermazione esterna contro una formazione di Serie B, l'Ascoli battuto 4-0.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, sampdoria.it e viterbesecastrense.it.

PROBABILI FOMAZIONI SAMPDORIA VITERBESE

Allo stadio Ferraris di Genova scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa blucerchiati schierati con Audero a difesa della porta, il polacco Bereszynski in posizione di terzino destro e Murru in posizione di terzino sinistro, mentre il gambiano Colley e il danese Andersen formeranno la coppia di difensori centrali. I titolari nel terzetto di centrocampo saranno il polacco Linetty, il paraguaiano Barreto e il ceko Jankto, mentre Caprari si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo composto dal francese Defrel e da Fabio Quagliarella. Risponderà la Viterbese con Forte tra i pali, De Giorgi sull'out difensivo di destra e Rinaldi sull'out difensivo di sinistra, mentre De Vito e il bulgaro Atanasov saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno Cenciarelli, Palermo e Damiani, mentre il ghanese Ngissah sarà il trequartista, chiamato ad ispirare il duo offensivo composto dal belga Vandeputte (autore di una doppietta nella trasferta al Del Duca di Ascoli) e da Zerbin.

RISULTATI E CONTESTO

Buoni riscontri dal precampionato della Sampdoria nelle ultime partite. Dopo il 3-1 rifilato al Parma, che sarà avversario dei liguri nella prossima Serie A, la squadra di Giampaolo ha ottenuto un buon 1-1 contro il Watford, formazione impegnata nella Premier League inglese. A Marassi ora arriva una Viterbese da prendere sicuramente con le molle, considerando quanto fatto vedere nelle precedenti partite. Il 4-0 ad Ascoli in particolare ha impressionato e messo in mostra come i gialloblu potrebbero di nuovo essere protagonisti in Serie C, dopo l'ottima stagione scorsa. Per la Sampdoria c'è comunque una differenza tecnica notevole da far valere, con i blucerchiati che sono stati in corsa per l'Europa League praticamente per tutto lo scorso campionato, pagando un notevole calo finale dopo un ottimo girone d'andata disputato, in cui in particolare il Ferraris era stato un fortino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, nel confronto tattico tra Sampdoria e Viterbese: è il 4-3-1-2 lo schema prescelto sia per i liguri allenati da Giampaolo, sia per gli etruschi guidati in panchina da Giovanni Lopez. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, blucerchiati avanti di due categorie e col fattore campo dalla loro, dunque nettamente favoriti dai bookmaker per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.15 da Snai. Eurobet propone a 6.50 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 14.00 la quota per la vittoria esterna degli amaranto. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.50 l'over 2.5 e Betclic offrire a 2.50 l'under 2.5.

