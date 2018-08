Sassuolo Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Ternana info streaming video e tv della partita, attesa oggi 12 agosto al Mapei Stadium e programmata per il terzo turno della Coppa Italia.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Sassuolo Ternana (LaPresse)

Sassuolo-Ternana, diretta dall'arbitro Calvarese, domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Entrano in gioco ufficialmente i neroverdi, dopo una stagione difficile che li ha visti lottare a lungo per la permanenza in Serie A. Gli emiliani si sono resi protagonisti di una partenza soft nel precampionato, per cercare di arrivare progressivamente alla forma migliore verso il nuovo campionato di Serie A. La Ternana invece ha già superato due turni di Coppa Italia, rischiando grosso nella prima sfida contro il Pontedera, vinta in casa solamente ai calci di rigore, ma poi riscattandosi contro il Carpi, battuto in trasferta nel secondo turno con un secco 2-0.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, sassuolocalcio.it e ternanacalcio.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TERNANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Padroni di casa emiliani in campo con Consigli tra i pali, lo spagnolo Lirola sulla corsia laterale di destra in difesa e il brasiliano Rogerio impiegato come laterale mancino, mentre l'uruguaiano Lemos e Ferrari formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Cassata, Magnanelli e al ghanese Duncan, mentre nel tridente offensivo l'altro ghanese Kevin Prince Boateng giocherà al fianco di Berardi e di Di Francesco. Risponderà la Ternana con Iannarilli tra i pali e una difesa a tre formata da Mucciante, Gasparetto e Fazio. A centrocampo Vives sarà affiancato dall'honduregno Rivas e da Altobelli, mentre l'uruguaiano Walter Lopez presidierà la corsia laterale di destra e Favalli sarà invece l'esterno laterale di sinistra. In attacco, spazio alla coppia composta da Vantaggiato e da Defendi.

RISULTATI E CONTESTO

Il Sassuolo riparte da Roberto De Zerbi, autore di un'ottima seconda parte di campionato con il Benevento sulla panchina dei sanniti, che non sono però riusciti a conquistare la salvezza a causa della difficilissima situazione di partenza. Gli emiliani due stagioni fa hanno raggiunto il loro massimo storico, con il sesto posto e la qualificazione in Europa League: tornare a quei livelli sarà complicato, ma sarà necessario comunque migliorare viste le difficoltà dell'anno passato. La Ternana, sfumata la speranza del ripescaggio in B, ha dimostrato comunque nei primi due turni di Coppa Italia di aver allestito una formazione competitiva, in grado di poter puntare al ritorno in cadetteria anche se le gerarchie del campionato di Serie C andranno stilate solo dopo la formazione dei gironi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le scelte tattiche dei due allenatori saranno il 4-3-3 per il Sassuolo di Roberto De Zerbi ed il 3-5-2 per la Ternana allenata da Gigi De Canio. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, fattore campo e differenza di categoria (doppia) fanno indicare ai bookmaker gli emiliani come netti favoriti per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.30 da Snai. Eurobet offre a 5.20 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin moltiplica per 11.00 quanto investito sulla vittoria esterna degli umbri. Le quote sui gol complessiviamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.55 l'over 2.5 e Betclic offrire a 2.25 l'under 2.5.

