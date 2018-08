Spezia Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Spal: info streaming video e tv della partita in programma oggi domenica 12 agosto 2018 tra le mura dell'Albero Picco e valida per la Coppa Italia.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Spezia-Spal, diretta dall'arbitro Ghersini, domenica 12 agosto 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Per gli estensi sarà l'esordio stagionale ufficiale, da affrontare in trasferta vista l'indisponibilità dello stadio Mazza, che costringerà i biancazzurri a giocare a Bologna anche la prima sfida casalinga del nuovo campionato. I liguri arrivano invece all'appuntamento dopo aver superato il secondo turno della competizione battendo, non senza fatica, la Sambenedettese con il punteggio di 2-1.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

L'incontro non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay e neppure in diretta streaming video via internet. News e aggiornamenti sul match potranno essere reperiti sui siti ufficiali dei due club, acspezia.com e spalferrara.it.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SPAL

Allo stadio Picco di La Spezia scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa liguri schierati con Lamanna in porta, De Col sull'out difensivo di destra e Augello sull'out difensivo di sinistra, mentre il croato Erlic e Terzi saranno i due centrali della retroguardia. Bartolomei, Mora e De Francesco formeranno il terzetto di centrocampo, mentre il nigeriano Okereke guiderà il tridente offensivo, affiancato dal ghanese Gyasi e da Pierini. Risponderà la Spal con il numero uno senegalese Gomis tra i pali e una difesa a tre composta dallo svizzero Djourou, dal polacco Cionek e dal finlandese Vaisanen. Dickmann sarà l'esterno laterale di destra, il brasiliano Everton Luiz, Viviani e lo sloveno Kurtic i centrali di centrocampo, mentre Costa sarà l'esterno laterale mancino. In attacco spazio al tandem composto dal capitano degli estensi, Antenucci, e da Petagna.

RISULTATI E CONTESTO

La vittoria contro la Sambenedettese nel secondo turno di Coppa Italia ha messo in luce uno Spezia in crescita ma che ancora deve migliorare sul piano della tenuta e della mentalità: senza la gran botta di Bartolomei nel finale di gara, i liguri avrebbero visto in bilico la qualificazione per una distrazione difensiva, in un match comunque tenuto in pugno in lungo e in largo. Lo Spezia parte comunque con buone ambizioni nel prossimo campionato di Serie B: la Spal dalla sua dopo l'importantissima salvezza nello scorso massimo campionato, fondamentale per consolidare il progetto degli estensi, si rimette in gioco con un buon mercato, impreziosito dall'arrivo di un uomo conteso come Petagna. La società ha ristrutturato lo stadio Mazza per renderlo un gioiello nuovo di zecca e completamente moderno, la Coppa Italia servirà per scaldare i motori dopo una lunga preparazione precampionato, con risultati anche importanti come la vittoria per 2-1 contro la formazione della Bundesliga tedesca (che affronterà anche la fase a gironi dell'Europa League) dell'Eintracht Francoforte.

QUOTE E PRONOSTICO

Le due formazioni si affronteranno tatticamente con il 4-3-3 scelto come modulo di riferimento dal tecnico dello Spezia, Pasquale Marino, ed il 3-5-2 come di consueto schierato dall'allenatore della Spal, Leonardo Semplici. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, estensi favoriti con prudenza dai bookmaker per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 3.40 da Snai. Eurobet propone a 3.20 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin offre a 2.25 la quota per la vittoria esterna degli emiliani. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 2.05 l'over 2.5 e Betclic offrire a 1.65 l'under 2.5.

