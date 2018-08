Torino Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Cosenza: info streaming video e tv della partita, attesa questa sera allo Stadio Grande Torino e valida per il terzo turno della Coppa Italia.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Torino Cosenza (LaPresse)

Torino-Cosenza, diretta dall'arbitro Abisso domenica 12 agosto 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Dopo le sfide internazionali contro il Nizza, la Chapecoense e il Liverpool, riparte la stagione ufficiale dei granata, che ripartono da Walter Mazzarri in panchina, subentrato lo scorso anno a Sinisa Mihajlovic. Il Cosenza si è guadagnato la sfida contro il Toro battendo ai supplementari in trasferta il Trapani, piegato nonostante l'inferiorità numerica.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sul canale numero 58, Rai Sport HD, e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito raisport.rai.it oppure su dispositivi mobili utilizzando l'App Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO COSENZA

Allo stadio Grande Torino si scontreranno queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Sirigu tra i pali, il brasiliano Bremer sull'out difensivo di destra, il camerunese Nkoulou e Izzo a formare la coppia di centrali della retroguardia e De Silvestri sull'out difensivo di sinistra, mentre Baselli, il venezuelano Rincon e il francese Meité saranno i titolari nel terzetto di centrocampo. In attacco tridente con gli spagnoli Berenguer e Iago Falque e il Gallo Belotti al centro. Risponderà il Cosenza con Saracco tra i pali e una difesa a tre con Bearzotti, Idda e Dermaku. Corsi sarà l'esterno di fascia destra e D'Orazio l'esterno di fascia sinistra, mentre Palmiero e Varone si muoveranno al centro della mediana. Nel tridente offensivo spazio a Perez, Di Piazza e al giovane Azzinnari, match winner nella sfida di Trapani.

RISULTATI E CONTESTO

Il Torino arriva da una serie di sfide particolarmente importanti: dopo aver battuto i francesi del Nizza ed i brasiliani della Chapecoense, in un'emozionante amichevole tra due club funestati nella loro storia da terribili tragedie aeree, i granata si sono misurati con i vicecampioni d'Europa del Liverpool. I Reds hanno fatto valere tutta la loro qualità vincendo 3-1 con le reti messe a segno da Firmino, Wijnaldum e Sturridge, ma la squadra di Mazzarri ha confezionato una splendida rete con cross di De Silvestri e rete del Gallo Belotti. L'esordio in Coppa Italia sarà comunque un test importante contro un Cosenza intraprendente, che ha passato con grande forza di volontà il precedente turno di Coppa Italia. Nonostante un secondo tempo giocato praticamente tutto in inferiorità numerica ed i tempi supplementari, i silani neopromossi in Serie B hanno imposto la loro legge: vittoria e sfida dal sapore di Serie A per i rossoblu, con la squadra di Braglia che sembra in grado di poter proseguire nel processo di crescita che, a partire dagli strepitosi play off della fine della scorsa stagione, ha riportato i calabresi in cadetteria dopo 15 anni di attesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le due formazioni si affronteranno tatticamente con il 4-3-3 scelto dall'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, e con il 3-4-3 schierato dal tecnico del Cosenza, Piero Braglia. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, favori del pronostico decisamente rivolti alla formazione granata con vittoria interna quotata 1.25 da Snai. Eurobet propone a 5.20 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin moltiplica per 11.00 quanto investito sul successo in trasferta dei silani. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.55 l'over 2.5 e Betclic offrire a 2.25 l'under 2.5.

