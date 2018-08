Tuffi, Europei 2018: Bertocchi-Pellacani oro in 3m sincro/ Video, Italia davanti a Germania e Russia

Tuffi, Europei 2018: Bertocchi-Pellacani oro in 3m sincro. L'Italia trionfa davanti a Germania e Russia: le giovani azzurre in lacrime per la vittoria

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani in lacrime

Tuffi, Europei 2018: Bertocchi-Pellacani oro in 3m sincro, vittoria a sorpresa per le giovanissime atlete azzurre. Definite le eredi di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno trionfato a Edimburgo dopo una gara impeccabile: quinte negli obbligatori con 46.20 e poi terze con 47.40, le due italiane si sono superate nel terzo tuffo, per passare in testa negli ultimi due esercizi, chiudendo con uno straordinario 289.26. L’Italia si è piazzata davanti alle tedesche Hentschel-Ounzel a 286.80 e alle russe Bazhina e Ilynykh 282.90. Elena Bertocchi, 23 anni di Milano, e Chiara Pellacani, non ancora 16enne di Roma, sono allenate da Dario Scola e Domenico Rinaldi e hanno fatto festeggiare migliaia di tifosi azzurri: Chiara, inoltre, ha battuto il precedente record di precocità sul podio, detenuto da una certa Tania Cagnotto…

BERTOCCHI-PELLACANI, ORO A EDIMBURGO

Le due campionesse italiane, in particolare la piccola Chiara, si sono lasciate andare alle lacrime dopo l’ufficialità della medaglia d’oro, con grande felicità dei loro due allenatori. Soprannominata Furia rossa, Chiara frequenta ancora il Liceo sportivo e si divide tra trampolino e piattaforma: una carriera ancora agli albori ma che promette grandi trionfi. Elena Bertocchi, invece, due giorni fa ha chiuso con un brozo nel trampolino 1 metro, un terzo posto che replica quanto accaduto ai Mondiali di Budapest 2017. Sui social arrivano i primi commenti di gioia, a partire da quello di Lia Capizzi: "ORO di Chiara Pellacani e Elena Bertocchi nel sincro 3m. E' nata una stella. Per la 15enne Chiara la prima soddisfazione di una carriera che si preannuncia luminosa. Insieme a Elena vince un oro sorprendente. BRAVISSIME. Chiusura con il botto. #Europei #Glasgow2018 #tuffi".

Quando, a 15 anni, batti anche il record di precocità di Tania Cagnotto: Chiara Pellacani in lacrime con Elena Bertocchi per l'oro nel sincro 3 metri ????????#Glasgow2018 | https://t.co/yeuDfRYfGo | @bertocchi94 pic.twitter.com/i4ongwZUmU — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 12 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.