Video / Milan-Real Madrid (1-3) highlights e gol della partita: primo gol di Higuain (Trofeo Bernabeu)

Video, Milan-Real Madrid (1-3). highlights e gol della partita valida per il Trofeo Bernabeu. Gonzalo Higuain segna la sua prima rete con la maglia rossonera sulle spalle.

12 agosto 2018 Federico Giuliani

Video, Milan-Real Madrid (1-3), Gattuso - La Presse

Milan-Real Madrid è terminato con il risultato di 3-1 in favore delle Merengues, che conquistano così il trofeo Santiago Bernabeu. Avvio scoppiettante al Bernabeu, con gli spagnoli che passano immediatamente in vantaggio con Karim Benzema. L’azione si sviluppa sulla corsia destra, dove Borini e Rodriguez si fanno beffare da un bel passaggio di Bale per Carvajal, che ha tutto il tempo di mettere in mezzo un cross al bacio per il colpo di testa vincente di Benzema, che anticipa avversari e compagni. Il Milan reagisce subito con l’uomo più atteso: Gonzalo Higuain. Bonaventura carica la conclusione verso Navas, che in qualche modo si oppone. Il pallone arriva dalle parti di Higuain, che si aggiusta la sfera sul destro al limite dell’area prima di esplodere un tiro che si infila nell’angolino basso. Al 5’ Bale sfiora il gol con un bolide da fuori che trova la manona di Donnarumma a deviare in corner. I ritmi si mantengono altissimi, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 14’ Asensio prende il tempo a Calabria e calcia da buona posizione: Donnarumma si salva come può. Un minuto dopo risponde il Milan con un calcio di punizione di Suso che chiama Navas all’intervento in corner. Al 18’ Milan pericolosissimo con un traversone di Calabria per Bonaventura: decisivo l’intervento in corner di Carvajal.

Al 22’ rossoneri a un passo dal vantaggio, con un geniale assist del generoso Bonaventura per l’inserimento di Kessie. Il centrocampista supera il portiere avversario con un tocco sotto ma Carvajal salva tutto prima che la sfera possa superare la linea di porta. Al 26’ Keylor Navas è decisivo nel disinnescare una punizione potente di Bonaventura. In questa fase meglio il Milan del Real Madrid. Al 31’ il Diavolo gestisce male la sfera in fase difensiva. Ne approfitta Asensio che pesca Isco, che in area fa partire un diagonale che termina sul fondo di un soffio. Sul secondo palo non riesce ad arrivare puntuale Varane a Donnarumma fuori causa. La solita risposta del Milan non tarda ad arrivare. Al 35’ Bonaventura lavora un bel pallone spalle alla porta e serve sulla destra Suso. La conclusione di prima dello spagnolo termina alta sopra la traversa. Al 45’ arriva il nuovo vantaggio targato Real. Dagli sviluppi di un corner, la conclusione di Varane viene murata da Romagnoli. La sfera arriva a Bale, che da pochi passi fa secco Donnarumma. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI MILAN-REAL MADRID

IL RACCONTO DEL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci sono subito tre cambi da segnalare. Nel Real Madrid escono Casemiro e Marcelo per Ceballos e Nacho, mentre nel Milan Cutrone prende il posto di Borini. Non è un avvio pimpante quello dei rossoneri, che soffrono gli attacchi in massa degli spagnoli. Al 50’ Isco trova il fondo e mette in mezzo un traversone velenoso allontanato a fatica dalla retroguardia milanista. Poco dopo Bale sfonda sulla destra e apparecchia sul secondo palo per Benzema, anticipato da una perfetta scivolata di Calabria. Intanto il Milan spende altri due cambi, gettando nella mischia Calhanoglu e Caldara – quest’ultimo all’esordio in gare ufficiali con la maglia rossonera – al posto di Bonaventura e Rodriguez.

Al 67’ Suso pesca Bacca in area avversaria con il colombiano che non trova lo specchio della porta per una questione di millimetri. Passa un minuto e ancora Bacca mette in mezzo un traversone per Cutrone, che non riesce a impattare la sfera a porta vuota. Al 70’ Suso si inventa un assist al bacio per il taglio di Cutrone, che spara sul primo palo trovando la grande risposta in corner di Navas. In pieno recupero gli spagnoli trovano la terza rete nel primo dei tre minuti di recupero. Lucas Vazquez vede e serve il taglio di Modric, che entra in area rossonera e carica la conclusione. Donnarumma riesce a parare ma non a trattenere. Il pallone arriva dalle parti di Mayoral, che a porta vuota colpisce di testa gonfiando la rete. Game over Milan, che tuttavia non avrebbe meritato la sconfitta e due gol di svantaggio.

