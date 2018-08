Video / Napoli-Wolfsburg (1-3) highlights e gol della partita: Milik non basta (amichevole)

Video, Napoli-Wolfsburg (1-3): highlights e gol della partita. Arkadiusz Milik torna in rete, ma questo non basta. Gli azzurri escono con un altro pesantissimo ko precampionato.

12 agosto 2018 Umberto Tessier

Video, Napoli-Wolfsburg (1-3): Milik - La Presse

Il Napoli cade sotto i colpi del Wolfsburg nell'ultima amichevole stagionale prima dell'inizio del campionato. Match che inizia senza grosse emozioni, le due compagini provano a costruire ma trovano l'opposizione delle rispettive difese. Nel finale di frazione Zielinski perde una brutta palla in area con la sfera che termina tra i piedi di Brekalo, tedeschi avanti. Nella ripresa il Napoli rientra in campo con piglio diverso tanto da sfiorare più volte il pari, solo un grande Casteels ferma la conclusione a botta sicura di Milik. Il polacco però è implacabile di testa sul cross millimetrico di Mario Rui, pareggio meritato per la compagine partenopea che stava spingendo bene alzando il baricentro del gioco. La rete del centravanti polacco è però solo pura ilussione, nel giro di cinque minuti Mhmedi trova la doppietta personale sfruttando due errori della difesa del Napoli, il primo di Albiol ed il secondo di Karnezis.

Termina quindi con una sconfitta l'ultimo match amichevole del Napoli che sabato prossimo sarà impegnato all'Olimpico contro la Lazio per la prima di campionato. Un inizio davvero ostico per la compagine di Ancelotti che non dovrà ripetere le disattenzioni difensive viste in questo precampionato. Vedremo inoltre se gli ultimi giorni di mercato porteranno altro al tecnico di Reggiolo, al massimo un portiere, o se la rosa rimarrà così. Sicuramente il Napoli è atteso da una stagione molto impegnativa con il livello della serie A che si è alzato in maniera importante. Da notare, infine, che Mertens è stato utilizzato da esterno d'attacco quando è entrato con Milik confermato centravanti. Un indizio importante sulle scelte di Ancelotti riguardo l'attaccante centrale. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI WOLFSBURG

LE DICHIARAZIONI

Alla fine di Napoli-Wolfsburg ha parlato Carlo Ancelotti, che al di là del risultato è felice della crescita della sua squadra. A Sky Sport ha specificato: "Dobbiamo essere preoccupati? Io dico che dobbiamo esserlo, perché questo fa fare qualcosa di più. Lo eravamo dopo la partita contro il Liverpool e ci ha fatto fare una bella partita, oggi forse eravamo più rilassati. Abbiamo fatto una brutta gara. L'aspetto psicologico comincia già ora ad essere importante. Abbiamo comunque toccato meglio la palla rispetto alla gara contro il Dortmund, ma abbiamo difeso peggio soffrendo anche troppo. Abbiamo cercato di pressare alto e in questo momento facciamo ancora fatica ad avere i giusti tempi. Ci conviene abbassare un pochino la linea e stare compatti dietro. Poi come si è visto le cose funzionano meglio. Si tratta di un processo che seguiremo, ma ora ci vuole un atteggiamento diverso che ci può dare più di un vantaggio".

