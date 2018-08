Vis Pesaro Fano/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Vis Pesaro Fano info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 12 agosto, primo turno della Coppa Italia di Serie C.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Vis Pesaro Fano (LaPresse, repertorio)

Vis Pesaro-Fano, diretta dal signor Fontani di Siena, domenica 12 agosto 2018 alle ore 17.00, sarà una sfida relativa alla seconda giornata della prima fase a gironi di Coppa Italia di Serie C. I padroni di casa hanno già esordito nella competizione, perdendo 2-1 in casa del Gubbio, e dunque non hanno altro risultato che la vittoria per sperare di poter agguantare la qualificazione. Per il Fano si tratta invece dell'esordio ufficiale stagionale, dopo la salvezza conquistata nello scorso campionato di Serie C.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Vis Pesaro Fano non sarà visibile in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: streaming gratuito, in chiaro, per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO FANO

Presso lo stadio Tonino Benelli di Pesaro scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Vis, schierati in campo con il 4-3-3 dal tecnico Leonardo Colucci, affronteranno l'impegno con Tomei tra i pali, il montenegrino Hadziosmanovic impiegato in posizione di terzino destro e Rizzato impiegato in posizione di terzino sinistro, con Briganti e Gennari che saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo, terzetto titolare formato da Paoli, Buonocunto e Tessiore, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il senegalese Abou Diop, il bulgaro Radoslav Kirilov e Petrucci. Risponderà il Fano, schierato tatticamente dall'allenatore Massimo Epifani con il 4-3-3, con Voltolini tra i pali e una difesa a tre formata dall'uruguaiano Cristian Sosa, dall'ivoriano Dramane Konaté e da Celli. A Lazzari sarà affidata la corsia laterale di destra e a Setola la corsia laterale di sinistra, con Scimia, l'altro senegalese Moussa Ndiaye e Vitturini che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco ci sarà Fioretti a far coppia con Germinale.

RISULTATI E CONTESTO

La stagione della Vis Pesaro è ripartita con una sconfitta, ma la Coppa Italia è comunque una tappa di avvicinamento a un ritorno tra i professionisti che la cittadina marchigiana attendeva da ben 13 anni. Dopo la retrocessione dal campionato di Serie C/1 2004/05 (torneo in cui i biancorossi si trovarono a sfidare anche il Napoli), la Vis Pesaro ha vissuto tanti anni tra Promozione, Eccellenza e Serie D, lontana dai fasti di un tempo di un club che aveva già alle spalle 15 partecipazioni sul terzo gradino del calcio nazionale. Il campionato dello scorso anno è stato vinto col brivido, con la Vis che è riuscita ad avere la meglio sul Matelica solamente sul filo di lana. Ora i biancorossi ripartono dalla Serie C con un progetto ambizioso, con Leonardo Colucci in panchina ed uno stretto rapporto di collaborazione con la Sampdoria, che ha scelto il club marchigiano per far crescere i suoi giovani migliori. Dall'altra parte c'è un Fano che in un torneo molto difficile l'anno scorso ha centrato la sua seconda salvezza consecutiva, dopo quella dell'anno prima ottenuta battendo il Forlì nei play out. Stavolta i granata si sono guadagnati in maniera diretta l'accesso tra i professionisti, e ora punteranno a consolidarsi. Nell'ultimo test amichevole il Fano ha battuto 4-0 i dilettanti della Pergolese, con gol di Scimia, Cernaz, Acquadro e Mancini tutti realizzati nel secondo tempo. Nel derby marchigiano cercherà di compiere un ulteriore passo avanti, anche se dopo il ko di Gubbio la Vis Pesaro è già all'ultima spiaggia nella competizione.



