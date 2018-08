Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Murray Pouille streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, inizia il Western & Southern Open che rappresenta un'altra tappa nel calendario dei Master 1000, in campo ci sono anche le donne

13 agosto 2018 Claudio Franceschini

Grigor Dimitrov è il campione in carica a Cincinnati (Foto LaPresse)

E’ arrivato il momento di assistere al torneo Atp Cincinnati 2018: nemmeno il tempo di archiviare i risultati del Canada Open che si torna in campo, questa volta in Ohio, per un altro torneo di categoria Master 1000. Qui però giocano anche le donne, impegnate in un Premier: la stagione del tennis mondiale entra sempre più nel vivo e ci spinge verso gli Us Open, che saranno ovviamente l’appuntamento culminante con il quale terminerà l’estate. I campioni in carica sono Grigor Dimitrov, che un anno fa ha festeggiato il primo Master 1000 in carriera, e Garbine Muguruza che aveva demolito Simona Halep in finale, lasciandole un misero game.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Anche il Western & Southern Open 2018 sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport, almeno per quanto riguarda il torneo maschile che andrà in onda sul canale 201 (Sky Sport 1) con la possibilità per tutti gli abbonati di assistere alle partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda il torneo Wta, l’appuntamento classico rimane quello della web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti perchè è sul canale 64 del televisore; in questo caso la mobilità sarà garantita, senza costi, dal sito ufficiale www.supertennis.tv.

IL CONTESTO DEL TORNEO

A Cincinnati torna Roger Federer, che deve smaltire la delusione di Wimbledon e intanto ha saltato la Rogers Cup per arrivare al meglio non tanto qui quanto agli Us Open: lo svizzero naturalmente gode del bye come tutte le prime teste di serie e sfiderà uno tra Peter Gojowczyk e Joao Sousa, sapendo che al terzo turno potrebbe incrociare nientemeno che Andy Murray, che torna in campo con una wild card e di fatto riprende l’attività dopo oltre un anno (salvo una brevissima apparizione qualche mese fa). La testa di serie numero 1 rimane Rafa Nadal, reduce dal Master 1000 numero 33 archiviato a Toronto: lo spagnolo ha rafforzato la sua prima posizione mondiale e si avvia nel migliore dei modi a difendere il titolo a Flushing Meadows. Novak Djokovic invece proverà a prendersi l’unico Master 1000 che ancora non sia riuscito a vincere; segnali di risveglio da parte del serbo che ha trionfato a Wimbledon, ma che poi non ha fatto troppa strada in Canada.

In campo femminile Simona Halep va a caccia della doppietta per affermare ancor più il suo primato; ancora una volta dovrà temere una Caroline Wozniacki che su questi campi è sempre una minaccia, ma la sua principale avversaria ancora una volta sembra essere quella Sloane Stephens che ha saputo battere in finale giusto ieri, dopo averla rimontata per il suo primo Slam al Roland Garros. Ovviamente c'è anche la campionessa in carica: Garbine Muguruza al momento non sta ripetendo la stagione scorsa e va a caccia di riscatto. Il tabellone prevede che ai quarti di finale possa incrociare proprio la Halep: nel 2017 fu un massacro a favore della spagnola, ma la nuova stagione ci ha detto che la rumena ha forse fatto il grande salto di qualità e adesso rappresenta un'avversaria tostissima anche per quelle giocatrici che la sovrastano sul piano fisico e sanno tirare a tutto braccio. Se entrambe arriveranno all'appuntamento sarà in ogni caso una sorta di finale anticipata.

