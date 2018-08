Calendario Serie B 2019/ Sorteggio streaming video e diretta tv: partite e giornate live

Diretta Calendario Serie B 2018: streaming video e tv, il sorteggio delle 38 giornate che comporranno il torneo cadetto per la prossima stagione. Previsto un turno di riposo a rotazione

13 agosto 2018 Claudio Franceschini

Il Verona, tra le favorite nella Serie B 2018-2019 (Foto LaPresse)

Il sorteggio del calendario di Serie B 2018-2019 va in scena alle ore 19:00 di lunedì 13 agosto: finalmente dopo due rinvii avremo la composizione di un torneo che, per la prima volta dopo oltre dieci anni, non vedrà più ai nastri di partenza le canoniche 22 squadre. Saranno invece 19: questo a causa della cancellazione di Avellino, Bari e Cesena. Tre società storiche che ripartiranno dalle categorie inferiori, e che non sono state rimpiazzate: dunque per ogni giornata avremo nove partite, e ci sarà una squadra che a turno riposerà. Qualcosa che si è già visto lo scorso anno, nei tre gironi di Serie C; rimane invece invariata la formula che regola playoff e playout.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

Non sarà prevista una diretta tv per assistere al sorteggio del calendario della Serie B 2018-2019: da quest’anno infatti le partite del campionato cadetto sono trasmesse esclusivamente in diretta streaming video dalla piattaforma DAZN, dunque la televisione satellitare ha perso i diritti sul torneo. Questo significa che per le informazioni utili sul cammino che le 19 squadre dovranno compiere in questa stagione dovrete consultare il sito ufficiale della Lega Serie B, oppure riferirvi alle relative pagine che trovate sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

LA NUOVA SERIE B

Dunque abbiamo 19 squadre al via, ma incredibilmente potrebbe non essere finita qui: infatti, come riportavamo la scorsa settimana, ci sono alcune società che hanno già presentato ricorso per prendere il posto delle realtà che sono saltate. Il problema è che le squadre ad aver fatto richiesta sono cinque, mentre i posti sono appunto tre: a questo punto diventa davvero complicato incastrare il tutto, anche perchè appunto il sorteggio del calendario è già stato posticipato due volte e mancano i tempi tecnici per far rientrare qualcuno. Tuttavia, aspettiamoci qualche sorpresa che potrebbe sempre arrivare; al momento comunque le giornate saranno come detto 38, con una squadra che dovrà sempre fermarsi per un turno di riposo. Questo farà sì che il campionato possa diventare molto interessante; ad ogni modo adesso siamo pronti a scoprire quale sarà il cammino delle 19 società che si presentano ai nastri di partenza. La prima giornata è prevista tra due settimane, ma anche in questo caso il calendario potrebbe essere stravolto qualora arrivassero novità in termini di giustizia sportiva.

