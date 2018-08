Joao Mario al Betis Siviglia?/ Ultime notizie Inter, dalla Spagna: "offerta ufficiale nelle prossime ore"

Joao Mario (La Presse)

Joao Mario al Betis Siviglia? Possibile sorpresa di fine calciomercato per l’Inter. Il centrocampista portoghese non rientra nel progetto tecnico di Luciano Spalletti ma fin qui nessun club ha mosso passi concreti per assicurarsi le sue prestazioni. Reduce dall’esperienza in prestito al West Ham in Premier League, l’ex Sporting Lisbona non ha brillato al Mondiale con il Portogallo e si cercano offerte per consentirgli di giocare: nelle ultime ore è tornata in auge la pista Betis Siviglia secondo la stampa spagnola e la situazione potrebbe sbloccarsi. L’edizione odierna del Mundo Deportivo rivela infatti che il club biancoverde, molto attivo nel corso di questa sessione estiva, è al lavoro per assicurarsi le sue prestazioni: l’Inter chiede 28 milioni di euro per il cartellino del classe 1993, ma gli andalusi non sembrano intenzionati ad acquistarlo a titolo definitivo.

AFFARE IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO?

Il quotidiano spagnolo rivela però che un accordo potrebbe essere ugualmente raggiunto tra i due club: il Betis Siviglia infatti propone un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio al realizzarsi di determinate condizioni. E c’è di più: nelle prossime ore è prevista l’offerta ufficiale dei biancoverdi. Possibile addio dunque per il venticinquenne, che con la casacca nerazzurra non ha mai convinto nonostante i 40 milioni di euro investiti da Suning per strapparlo alla folta concorrenza. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in Inghilterra dopo la parentesi al West Ham, ma né Wolverhampton né Tottenham sono riuscite a raggiungere l’intesa con il Biscione. Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore sul futuro del lusitano, desideroso di lasciare l’Inter e cercare fortuna lontano dalla Serie A.

