N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie, accordo col calciatore ma non col Siviglia: si inserisce il Psg

Steven N'Zonzi alla Roma, le ultime notizie: accordo col calciatore ma non con il Siviglia. E attenzione alla concorrenza di Paris Saint Germain e Monaco

Steven N’Zonzi alla Roma, gli ultimi aggiornamenti su una delle trattative più calde dell’estate. Il centrocampista centrale è l’obiettivo numero uno del direttore sportivo Monchi per la formazione di Eusebio Di Francesco ma non c’è ancora l’accordo con il Siviglia. Il club di Liga, conscio della volontà del francese di cambiare aria dopo tre stagioni, continua a chiedere i 35 milioni di euro della clausola rescissoria: c’è una distanza di 8 milioni di euro, con la Roma che si è fermata a 27. Il ventinovenne ha già raggiunto l’intesa economica con la dirigenza capitolina: 3,5 milioni di euro a stagione, quasi il doppio di quanto attualmente percepito in Andalusia. Ma prima bisognerà trovare l’accordo col Siviglia e la situazione è decisamente delicata, soprattutto per la concorrenza in arrivo per Monchi…

CONCORRENZA DI PSG E MONACO

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la Roma deve affrontare la concorrenza di due club di Ligue 1: France Football rivela che su Steven N’Zonzi ci sono sia il Paris Saint Germain che il Monaco. Le due società hanno già avviato i contatti con il Siviglia, un problema in più per Monchi. Ieri Pablo Machin, tecnico dei Nervionenses, ha commentato così la situazione: “Conto su di lui finché non diranno il contrario. Una cosa è volersene andare, un'altra è poterlo fare. Per me è un giocatore importante e non possiamo regalare via nessuno. Non mi risulta che nessuno abbia pagato la clausola”, riporta Tmw. Il Siviglia non si smuove dalla richiesta di 35 milioni di euro e senza alcun passo in avanti non è da escludere che la Roma decida di cambiare obiettivo per la mediana: le alternative sono Hector Herrera del Porto e Wanyama di proprietà Tottenham.

