Palio di Siena 2018/ Diretta tratta, sorteggio e 1^ prima prova streaming video e tv, orario (oggi 13 agosto)

Diretta Palio di Siena 2018: streaming video e tv, lunedì 13 agosto è il giorno dedicato alla tratta, all'assegnazione dei cavalli alle contrade e alla prima prova che si svolge in serata

13 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Palio di Siena 2018: tratta, sorteggio e prima prova (Foto LaPresse)

Il Palio di Siena 2018, quello dell’Assunta, sta finalmente per prendere vita: lunedì 13 agosto alle ore 9:00 scatta ufficialmente la quattro giorni che ci porterà alla data di giovedì 16 agosto, quando finalmente Piazza del Campo sarà animata e riempita a 45 giorni di distanza dal Palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano. Siamo ancora nelle prime fasi, ma come ben sappiamo qui le cose non sono mai banali: il programma del lunedì per esempio è davvero intenso anche se di fatto i cavalli saranno in pista solo in serata, per la prima prova. La mattina però sarà caratterizzata dalla tratta e dal sorteggio: momenti da non sottovalutare, perché da qui potrebbe partire la rincorsa delle contrade verso la vittoria del Palio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

Per questi primi giorni del Palio di Siena 2018 non è prevista una diretta tv, che accompagnerà invece la corsa vera e propria del giovedì; salvo variazioni nel programma, segnaliamo che il sito sienafree.it potrebbe mandare le immagini in tempo reale in diretta streaming video, senza costi e dovendo usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La prima prova della sera potrebbe essere seguita qui, da valutare invece tratta ed estrazione.

IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Come detto si parte alle 9:00 con la tratta, vale a dire la cerimonia attraverso la quale verranno decisi i cavalli che prenderanno parte al Palio dell’Assunta. Saranno scremati da una lista di 35, con possibili defezioni dell’ultima ora; i capitani dovranno scegliere i cavalli che saranno fatti girare su Piazza del Campo per tre volte. Al termine di questa cerimonia, ecco il sorteggio vero e proprio: sappiamo infatti che ciascun cavallo non viene selezionato direttamente dalla contrada, ma viene ad essa abbinata tramite un’estrazione. Naturalmente i cavalli saranno dieci, cioè il numero delle contrade che parteciperanno al Palio dell’Assunta; da quel momento in poi dunque il cavallo sarà consegnato a chi di dovere – il barbaresco, figura infatti fondamentale in questi giorni – per poi gareggiare giovedì. La mattina dunque sarà piuttosto intensa: può sembrare secondario, invece da giorni si valuta la forza e la qualità di ciascun cavallo tanto che il lotto è stato diviso tra “alto” e “basso”. Sia come sia, la serata viene caratterizzata dalla prima prova: in totale sono sei. Giova ricordare la tradizione, che vuole i contradaioli accompagnare il cavallo fino all’entrone di Piazza del Campo con canti e inni. Atmosfera sicuramente di festa, ma la competizione è viva fin da subito: questo primo giorno non è assolutamente un contorno a quello che succederà giovedì, anzi come già detto rappresenta il primo momento in cui le dieci contrade partecipanti inizieranno a costruire la loro strada verso la vittoria del Drappellone.

© Riproduzione Riservata.