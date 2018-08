Video/ Arsenal Manchester City (0-2): highlights e gol della partita (Premier League)

Video Arsenal Manchester City (0-2): highlights e gol della partita valida per la prima giornata di Premier League, decisa da Sterling e Bernardo Silva

13 agosto 2018 Fabio Belli

Video Arsenal Manchester City: Sterling (LaPresse)

I campioni d’Inghilterra riprendono praticamente da dove avevano iniziato, con una grande vittoria ai danni di un Arsenal che sperava di iniziare decisamente meglio l’era Emery: Arsenal Manchester City finisce 0-2 all'Emirates Stadium. I Citizens mettono subito le cose in chiaro andando in gol al 14’ con una grande conclusione di Sterling, sulla quale Cech non è riuscito ad arrivare come aveva fatto poco prima, sempre su una conclusione dell’attaccante. Il City gioca bene e fa girare palla alla grande, nel miglior stile Guardiola. In più, per Emery c’è la tegola dell’infortunio di Maitland-Niles, che al 35’ viene sostituito da Lichtsteiner. Buoni lampi tra i Citizens per il neo acquisto Mahrez, che al quarto d’ora della ripresa lascia spazio a De Bruyne, tanto per far capire l’abbondanza nella quale naviga il City degli emiri.

SECONDO TEMPO

Dall’altra parte, l’Arsenal si gioca la carta Lacazette per Ramsey, e il francese va molto vicino al pari appena entrato. E’ un fuoco di paglia, perché prima Aguero sciupa lo 0-2 a tu per tu con Cech, ma il raddoppio per il City arriva al 19’ con un pallone ben servito da Mendy a Bernardo Silva, che piazza il pallone sotto la traversa, dove Cech non può proprio arrivare. E’ una sentenza sulla partita, con l’Arsenal che non riesce a rendersi pericoloso per riaprire il match se non nel recupero, ancora con Lacazette. Ma allo scadere dei 4’ di recupero è Torreira a mancare d’un soffio lo 0-3, segno tangibile della superiorità del Manchester City all’Emirates Stadium.

