Video/ Juventus A Juventus B (5-0): highlights e gol della partita (amichevole)

Video Juventus A Juventus B (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della tradizionale partita amichevole di Villar Perosa. Cristiano Ronaldo segna il primo gol con i bianconeri

13 agosto 2018 Umberto Tessier

Video Juventus A Juventus B (Foto LaPresse)

Esordio in bianconero per il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo atteso sugli spalti da 5mila spettatori nel tradizionale test di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B, che termina con il risultato roboante di 5-0 prima della tradizionale invasione di campo da parte dei tifosi. Per l'ex calciatore dei blancos arriva un gol insieme a tante giocate di alta scuola. In realtà le reti potevano essere di più, ma la scarsa potenza nel tiro in un paio di occasioni ha favorito le facili parate di Loria. L'asso portoghese ha propiziato anche la seconda rete dei bianconeri con Capellini che ha messo nella propria porta nel tentativo di anticiparlo. La festa bianconera viene completata dalla doppietta di Dybala e Marchisio. La gara, come di consueto, finisce in anticipo per l'invasione pacifica dei tifosi bianconeri. Proprio l'argentino, insieme a Douglas Costa, è parso il calciatore più in palla dei suoi grazie a giocate di alta scuola e un'ottima intensità durante il match. La Juventus preparerà da martedì l'esordio in campionato in casa del Chievo con l'ultimo test previsto mercoledì alla Continassa contro l'Under 23 bianconera. Allegri ha a disposizione una squadra dalle altissime potenzialità, forse non si esagera indicando la compagine bianconera come una delle più forti degli ultimi anni come organico. Naturalmente a parlare nel calcio è sempre il campo, ma con l'aggiunta di Cristiano Ronaldo, oltre ai vari Cancelo, Emre Can, Bonucci e Perin, la Champions League è obiettivo davvero concreto. Vedremo cosa accadrà nel corso della stagione con Allegri che predica giustamente calma, l'eccesso di euforia e sicurezza potrebbe abbassare la concentrazione in determinate gare.

LE DICHIARAZIONI

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine del match amichevole tra Juventus A e Juventus B. Il portale tuttojuve ha raccolto i pensieri del mister: "Sulla carta conta, ma conta soprattutto il campo. Diciamo che la società ha migliorato molto la squadra dell'anno scorso. Però sabato prossimo a Chievo quando giocheremo bisogna correre, bisogna giocare bene e vincere le partite perché poi dopo tutto il resto non conta. È normale che è una squadra che ha fatto tantissimi risultati e quest'anno ancora più degli altri anni abbiamo l'ambizione di voler cercare di vincere la Champions. Leo l'ho ritrovato bene direi che è un giocatore importante di esperienza e che ha alzato il livello tecnico nella fase difensiva. Per quanto riguarda Ronaldo mi avevano detto che era un grande professionista, ma i risultati non vengono a caso un giocatore che vince 5 palloni d'oro e tante volte la classifica cannonieri è tutto quello che ha vinto e comunque sia nelle piccole cose vuole sempre vincere è la dimostrazione che la Juventus ha acquistato un grandissimo giocatore sia in campo ma soprattutto fuori dal campo".

