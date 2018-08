Video/ Psg Caen (3-0): highlights e gol della partita (Ligue 1)

Video Psg Caen (3-0): highlights, gol della partita valida per la prima giornata di Ligue 1, esordio vittorioso per Buffon con il Paris Saint Germain.

Video Psg Caen (LaPresse)

Esordio positivo per Gigi Buffon in Ligue 1: vittoria per 3-0 del Psg sul Caen. Apre le danze Neymar nel primo tempo. Ci pensano poi Rabiot e Weah ad aumentare ulteriormente il distacco. Nel prossimo turno di campionato i campioni in carica di Francia affronteranno il Guingamp in trasferta. Psg in campo con il 4-3-3. In porta Buffon, linea difensiva composta da Dagba, Marquinhos, Thiago Silva e N’Soki. In mezzo al campo Bernede, Diarra e Rabiot, in avanti Di Maria, Neymar e Nkunku. Il Caen replica con un modulo speculare. Tra i pali Samba, in difesa Armougom, Genevois, Djiku e Mbengue. In mediana spazio a Peeters, Oniangué e Fajr, in avanti Deminguet, Tchokounté e Ninga.

SINTESI PRIMO TEMPO

Prima manovra offensiva dei parigini con Di Maria che scucchiaia per Neymar, il brasiliano tenta la palla in mezzo ma Samba esce e fa sua la sfera. Il Psg inizia a pressare alto e l'arrivo del primo gol è solo questione di tempo. Neymar sblocca subito il punteggio. Samba sbaglia il rilancio e Bernede serve il brasiliano che non sbaglia: 1-0 al decimo. Continua ad attaccare il Psg con Di Maria, passaggio intercettato e altro corner. Al 17esimo ci prova Bernede dalla distanza. Mancino a incrociare bloccato dal portiere. Al 19esimo arriva la prima parata in Ligue 1 di Buffon: Tchokounté prova un difficile tiro al volo, palla violenta ma centrale che il portiere italiano respinge. Il Caen ci riprova con un'altra verticalizzazione per la sua punta: palla lunga che finisce tra le mani di Buffon. Il Psg riprende in mano il controllo del gioco. Il Caen, nonostante lo svantaggio, non cambia atteggiamento. Alla mezzora Ninga ha la chance di creare una potenziale occasione in contropiede, ma si allunga la palla e favorisce l'intervento di Thiago Silva. Al 35esimo arriva il 2-0. Rabiot recupera palla in mezzo al campo e il Caen si ritrova squilibrato. Di Maria punta Djiku lo salta e poi serve al centrocampista la palla facile del 2-0. Nel finale gli ospiti sfiorano il gol. Ottimo schema su punizione, con palla larga per Djiku che riesce solo ad appoggiare verso Buffon.

SINTESI SECONDO TEMPO

Una novità in campo per il Caen: Imorou prende il posto di Mbengue. Buona azione personale di Ninga sulla corsia sinistra. L'attaccante rientra e guadagna una punizione da meno di 20 metri. Caen vicino al gol al 52esimo. Peeters ci prova da calcio piazzato ma colpisce clamorosamente il legno. Ottima azione individuale di Nkunku poco dopo: l'esterno ha la pecca di perdersi troppo nel dribbling. Miracolo di Samba su Di Maria: Dagba crossa in mezzo, Genevois cicca la respinta e l'argentino colpisce di testa. Il portiere respinge d'istinto salvando il risultato. Doppio cambio per il Psg: escono Diarra e Di Maria, entrano rispettivamente Diaby e Draxler. Finisce le sostituzioni il Caen: Stavitski subentra a Ninga. All'82esimo dentro il giovane Weah al posto di Neymar. Il figlio dell'ex Pallone d'oro si mette subito in mostra tagliando in mezzo e incrociando di prima intenzione col destro. Samba devia sul palo e la palla non entra. Al 90esimo arriva il tris. Samba tenta il dribbling su Weah, ma l'attaccante allunga la gamba e mette in rete. E' la ciliegina sulla torta: vittoria facile per gli uomini di Tuchel.

