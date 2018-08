Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Giorgi Sevastova streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: streaming video e tv, oggi l'unica italiana presente nei due tabelloni, Camila Giorgi, affronta Anastasija Sevastova nel primo turno del torneo in Ohio

14 agosto 2018 Claudio Franceschini

Camila Giorgi in campo a Cincinnati (Foto LaPresse)

Seconda giornata al torneo Atp Cincinnati 2018: in Ohio - a partire dalle ore 17:00 di casa nostra - si giocano le sfide del secondo turno maschile e del primo femminile, che si deve ancora completare. E’ un torneo di categoria Master 1000 per gli uomini e Premier 5 per le donne; dunque lo stesso contesto del Canada Open, archiviato la scorsa settimana. Diciamo subito che a Cincinnati la presenza degli italiani è povera: nel tabellone Atp era presente Marco Cecchinato che però ha perso al primo turno contro Adrian Mannarino, mentre nel tabellone Wta Camila Giorgi è l’unica rappresentante, per di più come lucky loser visto che aveva perso l’ultimo turno delle qualificazioni contro la Kuzmova. Adesso, l’italo-argentina ha la possibilità di rifarsi con un bel torneo; la prima avversaria le porta alla mente ricordi davvero recenti e che potrebbero dunque darle la spinta giusta, perchè si tratta di Anastasija Sevastova.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Anche il Western & Southern Open 2018, come già il Canada Open nella settimana precedente, sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport, almeno per quanto riguarda il torneo maschile che andrà in onda sul canale 201 (Sky Sport 1) con la possibilità per tutti gli abbonati di assistere alle partite anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda il torneo Wta, l’appuntamento classico rimane quello della web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti perchè è sul canale 64 del televisore; in questo caso la mobilità sarà garantita, senza costi, dal sito ufficiale www.supertennis.tv.

GIORGI SEVASTOVA

Camila Giorgi non gioca da Wimbledon: anche allora al primo turno si era trovata di fronte la Sevastova, giocatrice sulla carta più forte di lei. Eppure l’azzurra aveva giocato una gran partita, riuscendo a rimanere concentrata anche dopo aver perso il secondo set ed eliminando la lettone; era stato il primo e più difficile passo verso il migliore risultato in carriera, vale a dire i quarti di finale di uno Slam con strada che si era poi interrotta contro Serena Williams, non prima di aver strappato un set alla ex numero 1. Oggi la Giorgi torna in campo, trova una superficie diversa ma la stessa avversaria di fine giugno; da valutare quale sia la sua condizione, sicuramente le due partite giocate nelle qualificazioni hanno contribuito a rimetterla in ritmo. La Sevastova rimane al momento nella Top 20 (è numero 18) e a differenza di Camila ha giocato altri due tornei dopo Wimbledon: non solo, ha messo in bacheca l’International di Bucarest battendo Petra Martic in finale.

© Riproduzione Riservata.