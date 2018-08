Italia Croazia Under 19/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Italia Croazia Under 19, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole di Gorizia, che inaugura il nuovo corso degli azzurrini

14 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Croazia Under 19, amichevole (Foto LaPresse)

Italia Croazia Under 19 si gioca alle ore 18:00 di martedì 14 agosto, presso lo stadio di Gorizia: si tratta di un’amichevole ma è un appuntamento importante, perchè di fatto rappresenta il primo impegno del nuovo corso azzurro, quello che avrà come culmine gli Europei di categoria del prossimo anno. Reduce dalla seconda finale in tre anni - anche questa persa - il gruppo italiano è stato affidato alle cure di Federico Guidi; in palio come detto non c’è nulla, ma sarà importante cominciare con il piede giusto e iniziare a testare questi calciatori che andranno a caccia della qualificazione alla fase finale del campionato che si disputerà in Armenia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Croazia Under 19, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per questa partita; consigliamo allora di consultare le informazioni utili sulla nostra nazionale e su questo impegno attraverso le pagine ufficiali fornite dalla federazione, vale a dire il sito www.figc.it e il rispettivo profilo Twitter che trovate all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Italia come già detto arriva dalla cocente sconfitta nella finale di Seinajoki, in Finlandia: eliminata la temibile Francia, la nostra nazionale si è fatta sorprendere dal Portogallo nonostante fosse riuscita a rimediare a due gol di svantaggio nei tempi regolamentari, pareggiando ancora nei supplementari ma poi cadendo su una banale disattenzione difensiva. Il 3-4 ha fatto male, soprattutto perchè dopo la netta sconfitta contro i transalpini due anni prima c’era la grande convinzione di tornare sul trono europeo; oggi la squadra è nelle mani di Federico Guidi che ha lavorato molto bene con l’Under 20, Paolo Nicolato invece sale di categoria così da poter continuare a lavorare con un gruppo che aveva già formato. L’avversaria di oggi è la Croazia, che a livello di Under 19 non fa risultati da tempo: appena due medaglie di bronzo agli Europei, ultima delle quali nel 2010.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA CROAZIA UNDER 19

Stabilire quale formazione possa essere messa in campo da Guidi è complicato, perchè il gruppo è del tutto nuovo; possiamo comunque ipotizzare un 4-3-3 con Carnesecchi tra i pali, una difesa con Ferrarini e Campeol (o Corrado) sugli esterni con Gozzi Iweru e Bellodi che invece stringono al centro. In mediana ecco Canestrelli a fare filtro, aiutato da Nicolussi Caviglia e Portanova che rappresentano la Juventus; nel tridente offensivo potrebbero trovare posto Vergani (Inter) come prima punta, ai suoi lati invece possibile l’impiego di Millico e Freddi Greco. Una formazione che in ogni caso rimane da valutare; nel secondo tempo sicuramente vedremo le sostituzioni di rito per testare tutti i 24 giocatori a disposizione.

