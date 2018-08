Katia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo / Foto, "Mio fratello è e sarà ancora il più forte del mondo"

Katia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo, foto. La donna racconta il fratello e come sia diventato il calciatore più forte del mondo. I segreti della loro splendida famiglia.

14 agosto 2018

Katia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo

Dietro il successo di Cristiano Ronaldo c'è sicuramente una grande famiglia, a raccontarla la sorella Katia Aveiro che ha specificato come questi sia diventato il calciatore più forte del mondo. In una lunga intervista a Chi la donna ha voluto specificare: "Mio fratello Cristiano Ronaldo è ancora e sarà il calciatore più forte del mondo. E' riuscito a diventarlo grazie al lavoro, l'impegno e l'umiltà. I valori che ci ha trasmesso nostra madre sono alla base di questo". Cristiano Ronaldo ha infatti dimostrato sempre di tenere molto alle sue origini e alla forza che gli ha regalato la sua famiglia. Proprio seguendo questi valori ha dimostrato di voler fare del bene in ogni situazione in cui si è visto protagonista. Il racconto della sorella ci conferma quello che potevamo pensare e cioè un uomo presente per la sua famiglia e sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno.

IL RACCONTO DELLA SORELLA

Katia Aveiro ha voluto raccontare qualcosa di sé a Chi: "Sono una donna piena di gioia, mi piace vivere e sono sempre sorridente. Mi piace stare con gli amici, sono una persona allegra. Mi sento completa professionalmente e del tutto indipendente". Quando le chiedono se farebbe un reality in Italia risponde di no, ma spiega anche che nonostante non sia nei suoi progetti non si sa mai. Se deve spiegare come Cr7 è arrivato dov'è, sottolinea: "L'ha fatto grazie al lavoro e all'impegno e soprattutto a una grande umiltà. Questi sono i valori che ci ha trasmesso nostra mamma. Nessuno è felice senza il sostegno della propria famiglia e la mia è davvero molto unità. Io sarò sempre pronta a sostenere in tutte le situazioni della vita mio fratello Cristiano Ronaldo". "Hermanisima", così la chiamano in Spagna, è pronta dunque a sbarcare a Torino per fare il tifo anche lei per la Juventus alla caccia della Champions League da ben 23 anni.

