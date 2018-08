Modric all’Inter/ Nuovo contatto con la stella croata: i nerazzurri ci sperano ancora, giovedì giorno decisivo

Modric all’Inter. Nuovo contatto con la stella croata: i nerazzurri ci sperano ancora, giovedì giorno decisivo. Il club meneghino non smette di pensare al gioiello del Real Madrid

Luka Modric, l'Inter ci spera ancora - LaPresse

Non è ancora detta l’ultima parola per la permanenza di Luka Modric al Real Madrid. La notizia circa il possibile sbarco nell’Inter della stella della nazionale croata è rilanciata fortemente questa mattina dai colleghi del Corriere della Sera. Stando all’autorevole fonte, vi sarebbe stata una positiva telefonata nelle scorse ore, precisamente lunedì mattina, in cui lo stesso Modric avrebbe manifestato il proprio desidero di vestire la casacca nerazzurra, anche se l’operazione appare molto complicata. Di fatto non vi è alcuna trattativa in corso, ma è anche vero che l’Inter non smetterà di provarci fino a venerdì, quando chiuderà il mercato in Italia.

GIOVEDI’ GIORNO DECISIVO

Modric, nel frattempo, è volato a Tallinn assieme ai compagni per sfidare l’Atletico Madrid nella Supercoppa di Spagna, ma solo per non creare malumori. Giovedì rientrerà quindi in Spagna, e a quel punto potrebbe verificarsi l’ultimo disperato assalto nerazzurro, o meglio, l’ultimo tentativo dello stesso Modric di chiedere a Florentino Perez di liberarlo. La sensazione è che qualcosa potrebbe succedere in un senso o nell’altro, con l’Italia tornata improvvisamente terra desiderata dai top player mondiali, dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino.

© Riproduzione Riservata.