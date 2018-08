Palio di Siena 2018/ Info streaming video e diretta tv, programma seconda e terza prova (oggi 14 agosto)

Diretta Palio di Siena 2018 info streaming video e tv, il programma della giornata di oggi martedì 14 agosto. Avremo la seconda e la terza prova, doppia sessione in piazza

14 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Palio di Siena (LaPresse)

Il Palio di Siena 2018 si avvicina sempre di più: oggi martedì 14 agosto nella città toscana, in avvicinamento al Palio, naturalmente il secondo dei due annuali, cioè quello del 16 agosto, dedicato alla Madonna Assunta, sarà il giorno della seconda e della terza prova. Cominciamo dunque subito a ricordare il programma di massima di questi due appuntamenti che caratterizzano il penultimo giorno prima del Palio di Siena del 16 agosto. Alle ore 9.00 di questa mattina scatterà la seconda prova, con ingresso al canape nell’ordine inverso rispetto a quello della sera precedente. In serata, per la precisione alle ore 19.15, sarà invece attesa la terza prova. In questo caso, l’ingresso al canape avverrà secondo l’ordine di estrazione avvenuto nell’assegnazione dei cavalli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GIORNATA

Ricordiamo che la seconda e la terza prova non saranno trasmesse oggi in diretta tv nazionale; tuttavia gli appassionati del Palio di Siena avranno l’opportunità di gustarsi ogni singolo evento di questa significativa giornata del 14 agosto in diretta streaming video grazie al sito radiosienatv.it oppure con sienafree.it, che daranno spazio alla seconda e alla terza prova nell’appassionante giornata senese. Tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

GLI ABBINAMENTI CONTRADA-CAVALLO

Oggi dunque per il Palio di Siena 2018 è una giornata dedicata soprattutto alle prove, di conseguenza all’aspetto più strettamente agonistico della storica corsa in Piazza del Campo. Quindi giustamente adesso andiamo a ricordare quali sono gli abbinamenti fra le dieci Contrade in gara e i cavalli che sono stati assegnati loro al termine della Tratta. Porto Alabe è stato assegnato alla Lupa; Rodrigo Baio alla Tartuca; Solo Tue Due per il Bruco; la Giraffa avrà Queen Winner; Osama Bin sarà il cavallo del Leocorno; Tale e Quale è stato abbinato al Nicchio mentre Schietta sarà il cavallo del Valdimontone; Rexy è stato sorteggiato con la Pantera mentre il Drago avrà Pathos de Ozieri, infine Tabacco sarà il cavallo della Civetta. Sulla carta è andata bene a Lupa, Leocorno e Drago, ma da oggi cominceremo sicuramente a capire qualcosa in più...

