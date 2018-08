Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno 3^ turno preliminare (14 agosto 2018)

Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite che valgono per il ritorno del terzo turno preliminare. Le dieci squadre che si qualificheranno accederanno al playoff

14 agosto 2018 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, ritorno 3^ turno preliminare (LaPresse)

Martedì 14 agosto si giocano le partite di ritorno nel terzo turno preliminare della Champions League 2018-2019: questa volta l’appuntamento si risolve in un solo giorno perchè in quello seguente Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nella Supercoppa Europea. Le partite alle quali assisteremo sono dieci: nel dettaglio, si parte alle ore 18:30 con Dinamo Kiev-Slavia Praga, alle ore 19:00 avremo Bate Borisov-Qarabag e alle ore 19:30 Spartak Mosca-Paok Salonicco. Si prosegue alle ore 20:00 con Fenerbahçe-Benfica, Vidi-Malmoe, Dinamo Zagabria-Astana e Aek Atene-Celtic; alle ore 20:15 ecco Shkendija-Salisburgo, quindi alle ore 20:30 si chiude con Ajax-Standard Liegi e Spartak Trnava-Stella Rossa. Come sempre, alcune sfide sono in totale equilibrio mentre altre pendono già verso una delle due squadre.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 3^ TURNO PRELIMINARE

IL QUADRO DELLE PARTITE

Ad avere un piede nel playoff, ultimo turno prima dell’accesso alla fase a gironi, sono soprattutto due squadre: il Salisburgo, che all’andata ha dominato contro lo Shkendija vincendo 3-0 in casa, e la Dinamo Zagabria che ha spezzato i sogni di gloria dell’Astana imponendosi per 2-0 in Kazakhstan. Salvo sorprese gli austriaci - semifinalisti nell’ultima Europa League - e i croati non dovrebbero incontrare resistenza nelle gare di oggi; discorso diverso per due big come Benfica e Celtic, perchè i portoghesi - che hanno pescato male nel sorteggio - difendono a Istanbul uno striminzito 1-0 contro il Fenerbahçe mentre gli scozzesi non sono andati oltre un 1-1 interno contro l’Aek Atene, e dunque devono necessariamente segnare per qualificarsi. Rischia anche il Malmoe, che ha fatto lo stesso risultato interno contro il Vidi; allo Spartak Mosca basta un 1-0 per eliminare il Paok Salonicco ma deve registrare qualcosa in difesa, l’Ajax può contenere il pareggio a 0-0 o 1-1. Interessante notare che l’esatta metà delle partite di andata si è conclusa in parità, dunque il quadro generale parla di un buon equilibrio in vista di queste sfide che consegneranno a dieci squadre l’accesso ai playoff.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 3^ TURNO PRELIMINARE

ore 18:30 Dinamo Kiev-Slavia Praga (andata 1-1)

ore 19:00 Bate Borisov-Qarabag (andata 1-0)

ore 19:30 Spartak Mosca-Paok (andata 2-3)

ore 20:00 Fenerbahçe-Benfica (andata 0-1)

ore 20:00 Vidi-Malmoe (andata 1-1)

ore 20:00 Dinamo Zagabria-Astana (andata 2-0)

ore 20:00 Aek Atene-Celtic (andata 1-1)

ore 20:15 Shkendija-Salisburgo (andata 0-3)

ore 20:30 Ajax-Standard Liegi (andata 2-2)

ore 20:30 Spartak Trnava-Stella Rossa (andata 1-1)

© Riproduzione Riservata.